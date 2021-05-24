2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2021 yılı Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi günü

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı günü

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma günü

2021 yılı dini günler takvimi

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi günü

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe günü

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba günü

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi günü

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı günü

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi günü

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba günü

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe günü

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma günü

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi günü

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi günü

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı günü

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma günü

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi günü

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba günü

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar günü

2021 yılında Kurban Bayramı’nın hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene Kurban Bayramı Temmuz ayına denk geliyor. Peki,, hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar…