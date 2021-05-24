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2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Bu sene Temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı’nın hangi günlerde olacağı son zamanların en çok araştırılan konuları arasında. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte cevabı…

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:29
2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
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2021 yılında Kurban Bayramı’nın hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene Kurban Bayramı Temmuz ayına denk geliyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar…

2021 yılı Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

  • Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi günü
  • Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı günü
  • Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba günü
  • Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe günü
  • Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma günü

2021 yılı dini günler takvimi

  • Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi günü
  • Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe günü
  • Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba günü
  • Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi günü
  • Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı günü
  • Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi günü
  • Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba günü
  • Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe günü
  • Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma günü
  • Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi günü
  • Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi günü
  • Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı günü
  • Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba günü
  • Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe günü
  • Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma günü
  • Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi günü
  • Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba günü
  • Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar günü

Son Güncelleme: 24.05.2021 18:29
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