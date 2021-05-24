2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2021 yılı Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?
- Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi günü
- Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı günü
- Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba günü
- Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe günü
- Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma günü
2021 yılı dini günler takvimi
- Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi günü
- Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe günü
- Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba günü
- Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi günü
- Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı günü
- Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi günü
- Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba günü
- Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe günü
- Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma günü
- Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi günü
- Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi günü
- Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı günü
- Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba günü
- Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe günü
- Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma günü
- Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi günü
- Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba günü
- Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar günü
Son Güncelleme: 24.05.2021 18:29