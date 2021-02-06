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2021 Kış mevsimi kocakarı soğukları ne zaman başlayacak?

Bahar mevsimini müjdeleyen,2021 senesinde takvimlere göre kocakarı soğuklarının ne zaman başlayacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 00:29
2021 Kış mevsimi kocakarı soğukları ne zaman başlayacak?
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Son günlerde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyir etmekte.İnsanların merak ettiği konulardan biriside soğukların ve kışın ülkemizde tekrar ne zaman  görülebileceği sorusunun cevabı aranmakta.Kış aylarının son günlerinde yaşanması beklenen bahar mevsiminin gelmesini de müjdeleyen bir doğa olayıdır.Genellikle ihtiyar insanlarımızın kullandığı bu tabir Kocakarı Soğukları diye anılır.Mart ayın ortalarında gelmesi beklenen olay Rumi takvimine göre 26 Şubat ile 4 Mart,Miladi takvimine göre ise 11 Mart-17 Mart tarihleri arasında görülmesi beklenmektedir.Arapça dilinde Soğuk berd anlamını taşır.Acüz kelimesine yaşlı ihtiyar kadın denir.İki kelimeyi bir araya gelince yaşlı kadın soğuğu ortaya çıkmaktadır.



Son Güncelleme: 06.02.2021 00:29
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Anahtar Kelimeler:
Kocakarı SoğuklarıMart
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