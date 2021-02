2021 Kış Lastiği uygulaması bitiş tarihi belli mi? Kış lastiği zorunluluğu hangi tarihte bitecek?

Yük ve yolcu taşıyan araçlar haricinde özel araçlar için zorunlu olmamakla birlikte can ve mal güvenliğini sağlamak için tüm araçlarda kış şartlarında kış lastiği kullanılması önemlidir. Kış aylarında meydana gelen trafik kazalarını azaltmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 81ile gönderilen "Kış Genelgesi" 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek. 1 Aralık'tan 1 Nisan'a kadar geçerli olan kış lastiği kullanım zorunluluğuna uyulması şarttır.

Hava sıcaklıkları düştükçe, kamyon, çekici, tanker, otobüs ve kamyonet, minibüs ve otobüslerin çeker akslarındaki tüm lastikler ile yolculuk sırasında değiştirilen lastikler kış lastiği olmalıdır.

Kar yağmadığında bile, mevsimlik lastiklerin kötü performansı, donma veya havanın soğuması nedeniyle fren mesafesini artırır. Kış aylarında patinajdan kaynaklanan kaza sayılarının artması nedeniyle zorunlu kış lastiği kullanımına karar verildi.

Bu uygulama ile kış şartlarında ihtiyati tedbir almayan ve kış lastiği bulunmayan araçların yol kapatması ve zarar görmesi engellenmeye çalışılır. Kış lastikleri, ıslak, karlı ve çamurlu yüzeylerde 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuş ve daha fazla güvenlik sağlar.

Okul servisleri gibi özel ulaşım araçları, Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygunluk açısından ayrıca incelenir ve kontrol edilir. Ağır vasıtalar (çekiciler, kamyonlar, tankerler gibi), trafik normale dönene kadar ihtiyaç duyulduğunda yoğun trafiğin olduğu yol kesimlerinde uygun yerlerde tutulacaktır. Şehirlerarası otoyollarda yolcu ve eşya taşımasında kullanılan araçlar için 1 Aralık 2020'den 1 Nisan 2021'e kadar kış lastikleri kullanılmalıdır.

Her yıl trafik güvenliği için kış lastiği uygulamaları kullanılmaktadır. Trafik idari para cezası karar tutanağının bildirileceği için, araç sürücüsüne lastiklerin ayarlanabileceği en yakın yere ulaşabilmelerini sağlamak için rota ve konum bilgilerini içeren bir izin verilecek ve izin verilen yerleşim adı trafik idari para cezası karar tutanağında açıklanacağı belirtilmişti.

Yük ve yolcu taşıyan araçlar için vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, kış aylarında yaşanan şiddetli hava koşullarının etkisini en aza indirmek amacıyla her yıl yeni tedbirler alındığı belirtilen açıklamada "Bu kapsamda araçlarda kış lastiği kullanılmasının zorunlu hale getirilmesiyle ilgili olarak 'Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik' 08.11.2012 tarih ve 28461 sayı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 27.11.2012 tarih ve 2012/KDGM- 07/Denetim sayılı genelgesiyle 'Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca A türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.' denilerek, uygulamaya açıklık getirilmiştir." İfadeleri yer almaktadır.

Araç denetimi, bakanlık tarafında yetkilendirilen personel ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sınır kontrol noktaları ve belediye yönetiminin denetim birimleri tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılacaktır.

Şehirler arası kargo ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu olan ve özel araçlarda can ve mal güvenliği ile sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği değişim ücreti, ebadına göre 60-100 TL arasında değişmektedir

Yönetmeliğe uymayanlar için 2019 yılı para cezası 625 liradır, 1 Ocak 2020 tarihinde 776 liraya çıkarılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı kış lastiği kullanmama cezasını ilerleyen zamanlarda açıklayacak.