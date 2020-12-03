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2021 Kırmızı plakalı araçlar devlet protokol plakaları listesi

Devletin veya ordunun başında, bakanlar kurulunda ve TBMM Başkanı olan isimlerin araçlarına verilen kırmızı plakaların 2021'de kimlere verileceği açıklandı. Protokol plakaları olarak da bilinen kırmızı plakalar önem sırasına göre sıralanmaktadır ve özel olarak kullanılamaz.

03 Aralık 2020 Perşembe 21:44
2021 Kırmızı plakalı araçlar devlet protokol plakaları listesi
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Devlet Protokol Plakaları diğer adı ile Kırmızı Plakalar önem sırasına göre sıralanmaktadır. Yönetim kademesi tarafından kullanılabilmektedir. Özel olarak alınması, kullanılması mümkün değildir. Bu plakaların numarası 1’den başlar ve büyüyerek gitmektedir.

Kırmızı plakaları TBMM Başkanı, Bakanlar Kurulu, Devletin başı ve ordunun başında olanlar kullanabiliyor. Bilinenin aksine Cumhurbaşkanı kırmızı plaka kullanmamaktadır. Cumhurbaşkanı bu plaka yerine Cumhurbaşkanlığı Forsu bulunan farklı plaka kullanmaktadır.

Kırmızı plakalar önem sırası göz önünde bulundurularak hazırlanır ve teslim edilir. Devlet yönetiminde yukarıdan aşağı doğru bu sıra takip edilir. Kırmızı plakalar rakamlardan oluşur ve onun dışında bir ek almaz. Bu plakaya sahip araçlar trafikte geçiş üstünlüğüne sahiptir ve trafikte tek başlarına dolaşmazlar yanlarında ayriyeten korumaları vardır.

2020 Kırmızı Plaka Verilenlerin Listesi

  • 0001 resmi ve kırmızı plakalı araç TBMM Başkanı’na
  • 0002 kırmızı plaka Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı’na
  • 00003 (0036) resmi ve kırmızı plaka Anayasa Mahkemesi Başkanı’na
  • 0004 kırmızı plaka Genelkurmay Başkanı’na
  • 0005 plaka Dışişleri Bakanı’na
  • 0007 Sanayi ve Teknoloji Bakanı’na
  • 0011 Gençlik ve Spor Bakanlığı’na
  • 0016 Milli Savunma Bakanı’na
  • 0017 İçişleri Bakanı’na
  • 0018 Hazine ve Maliye Bakanı’na
  • 0021 plaka Sağlık Bakanı’na
  • 0023 Tarım ve Orman  Bakanı’na
  • 0025 Ticaret Bakanı’na
  • 0026 Milli Eğitim Bakanı’na
  • 0027 Kültür ve Turizm Bakanı’na
  • 0028 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na
  • 0029 Kuvvet Komutanı’na
  • 0033 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na
  • 0035 Adalet Bakanı’na verilmektedir.

2023 yılında yapılacak seçime kadar erken seçim olmazsa yukarıda verilen plaka listesi değişmemektedir.



Son Güncelleme: 03.12.2020 21:44
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Anahtar Kelimeler:
2021KırmızıPlakaDevletProtokolPlakasıCumhurbaşkanıTBMM
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