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2021 kira gelirleri beyannamesi ne zaman verilmeli, son tarih ne zaman?

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle 2021’de uygulaması yapılacak yeniden değerleme oranı %9.11 olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, 2021 gelirlerinin istisna tutarı 7 bin TL olarak belirlenmiştir. 2021’de kira gelirleri beyannamesi ne zaman verilecek? Kira geliri beyannamesi nereden veriliyor? 2021 kira gelirleri beyannamesini ne zaman vermek gerekiyor? Cevabı haberimizde.

11 Şubat 2021 Perşembe 21:56
2021 kira gelirleri beyannamesi ne zaman verilmeli, son tarih ne zaman?
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2021 kira gelirleri beyannamesi ne zaman verilmeli?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası doğrultusunda, tekrardan değerleme oranı, tekrardan değerleme yapılacak yılın Ekim ayı içinde (Ekim ayı da dahildir) bir önceki senenin aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde yaşanılan ortalama fiyat artış olanı olarak, bu oran Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021’de uygulanılacak tekrardan değerleme oranı da belirlendi. Emlak vergisinde uygulanılacak olan 2021 zam %9.11 olarak belirlendi.

Kira geliri beyannamesi nereden veriliyor? 2021 kira gelirleri beyannamesini ne zaman vermek gerekiyor? Detaylar haberimizin devamında.

2021 yılı kira geliri beyannamesi

2020 senesinde elde edilen gelirlerde kira geliri istisna sınırı 6 bin 600 TL olarak uygulanmaktaydı. 2020 senesinde bu miktarın altında konut kredisi alan kişiler beyanname vermiyorlar.

2021’de kazanılacak konut kira gelirlerinde, gelirin 7.000 TL’si gelir vergisinden istisna tutulmakta. Kira geliri beyannamesi 2021 yılı için açıklanmış olan tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmemekte. Kira gelirinin bu miktarı geçmesi durumunda da bu bölüm gelir vergisinden muaf sayılmakta.

İstisna miktarın üstünde gelir elde edildiyse eğer beyan edilmemesi ya da eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkı bulunmamakta.

Kira geliri beyannamesi nereden verilmeli?

Başkanlığa ait www.gib.gov.tr intenet adresinden (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması) aracılığı ile;

- Anlaşmalı bankaların banka kartları ya da banka hesaplarından,

- Yabancı ülkede faaliyet göstermekte olan bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile,

• Anlaşmalı bankaların;

- Şubelerinden,

- Altenatif ödeme kanallarından (İntenet Bankacılığı,Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),

• PTT işyerleri üzerinden,

• Tüm vergi dairelerinden, ödenebilmekte.

2021 yılı kira gelirleri beyannamesi hangi tarihte verilecek?

1 Ocak ile 31 Aralık dönemlerine dair gayrimenkul sermaye iradı gelirlerinin beyannameleri 01 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında verilmeli.



Son Güncelleme: 11.02.2021 21:56
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2021Kira GelirleriBeyanname
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