2021 Kayıp, çalıntı ehliyet ücreti ve kaybetme cezası

Sürücü belgesi sahip olan her birey şahsi kartı için kaybetmemeye, çalınmamasına veya yıpranmamasına dikkat etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde vatandaşın ehliyeti için yenilenmesi için ekstra harç ve katılım payı yatırmak zorundadır.

2021 Kayıp ve çalıntı ehliyet ücreti ne kadar

Yeni çipli sürücü belgesi kaybedenler 225 TL para cezası ödeyecektir.

kaybedenler 225 TL para cezası ödeyecektir. Değerli kâğıt bedeli 45 TL ve vakıf bedeli olmak üzere toplam 270 TL ödeme yapılacaktır.

Yeni Ehliyet Başvurusu nasıl yapılır?

ALO 199

Ehliyeti kaybolmuş veya çalıntı durumunda olan vatandaşın tekrar çıkartması için belli başlı ücret ödemesi gerekmektedir. Ayrıca yeni çipli ehliyet kaybedenler bu durumdan daha zararlı çıkacaktır.çağrı merkezini arayarak veya Nüfus Müdürlüğüne giderek yardım isteyebilirsiniz.