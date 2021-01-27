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2021 Kayıp, çalıntı ehliyet ücreti ve kaybetme cezası

2017 yılından bu yana yeni çipli kimlik kartları kullanılmaktadır. Her Türk vatandaşının devlet tarafından verilen T.C kimlik kartı veya sürücü belgesi kartlarının usulüne göre kullanmak zorundadır.

27 Ocak 2021 Çarşamba 02:14
2021 Kayıp, çalıntı ehliyet ücreti ve kaybetme cezası
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Sürücü belgesi sahip olan her birey şahsi kartı için kaybetmemeye, çalınmamasına veya yıpranmamasına dikkat etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde vatandaşın ehliyeti için yenilenmesi için ekstra harç ve katılım payı yatırmak zorundadır.

2021 Kayıp ve çalıntı ehliyet ücreti ne kadar

Ehliyeti kaybolmuş veya çalıntı durumunda olan vatandaşın tekrar çıkartması için belli başlı ücret ödemesi gerekmektedir. Ayrıca yeni çipli ehliyet kaybedenler bu durumdan daha zararlı çıkacaktır.

  • Yeni çipli sürücü belgesi kaybedenler 225 TL para cezası ödeyecektir.
  • Değerli kâğıt bedeli 45 TL ve vakıf bedeli olmak üzere toplam 270 TL ödeme yapılacaktır.

Yeni Ehliyet Başvurusu nasıl yapılır?

ALO 199

çağrı merkezini arayarak veya Nüfus Müdürlüğüne giderek yardım isteyebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 02:14
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Anahtar Kelimeler:
EhliyetYeni çipli Sürücü Belgesi
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