2021 Karton ve mukavva kutu imal işçisi (Elle) maaşı ne kadardır? 2021 iş ilanları İşkur iş ilanları

Karton ve mukavva kutu imal işçisi (Elle) maaşları
Mukavva veya karton kutuları yapan, kutuları dekor eden kişilere elle diğer bir adıyla karton ve mukavva kutu imal işçisi denilmektedir.
Elle aylık maaş ortalama 4.150 TL’dir. En düşük karton ve mukavva kutu imal işçisi maaşı 2.826 TL iken en fazla elle işçisi maaşı 5.800 TL’dir. Sizlerde bu işlerde çalışmak ve bu maaşları almak isterseniz İşkur karton ve mukavva kutu imal işçisi (elle) iş ilanlarına bakarak başvuru yapabilir, kazanabilirsiniz.
Elle işçisi olmak için en düşük eğitim seviyenizin ilköğretim olması yeterlidir.
Karton ve mukavva kutu imal işçisi (elle) ne iş yapmaktadır?
Genel çalışma kurallarına uygun olarak iş sağlığı ve iş güvenliğini gözeterek ayrıca çevre koruma düzenlemeye uygun olarak;
*Mukavva veya kartonu katlayarak parçaları yapıştırıp kutu haline getirmek
*Tutkalın kurumasını beklemek
*Kutulara koruyucu kağıtlarla kaplamak
*Erimiş balmumu ile müdahale etmek gibi işleri yerine getirirler.