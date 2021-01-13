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2021 kandil günleri ne zaman?

2021 yılının gelmesiyle birlikte kandil geceleri de belli oldu. Vatandaşlarımız 2021 kandil gecelerinin ne zaman olduğunu ve kandil gecesi yapılan ibadetleri merak ediyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 21:55
2021 kandil günleri ne zaman?
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2021 yılına girilmesinin ardından Müslüman aleminin en çok merak ettiği konuların başında kandil günleri gelmektedir. Vatandaşlarımız 2021 kandil gecelerinin ne zaman olduğunu ve kandil gecesi yapılan ibadetleri merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kandil günleri belli oldu.

Kandil Nedir?

Kandil geleneği 16. yüzyılda Osmanlı Sultanının emri ve şeyhülislamın desteğiyle Müslümanlar için önemli günlerde camilerin minarelerinin aydınlatılmasına karar verildiğinde başladı. Bu aydınlatma sistemine kandil denildi. Kandil kelimesi Arapça'dır ve qindil kelimesinden gelmektedir.

2021 Kandil Günleri Nelerdir?

  • Regaib Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe
  • Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba
  • Berat Kandili - 27 Mart 2021 Cumartesi
  • Mevlit Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar

Kandil Gecesi Hangi İbadetler Yapılır?

Peygamber efendimiz (s.a.s.) bazı günlerin özel kabul edilmesini tavsiye etti. Fakat bu gecelere özel herhangi bir ibadetten bahsetmedi. Bu mübarek gecelerde Allah'tan af dilemek, bolca dua etmek, yaşamımızı daha düzgün bir hale getirmek iyi olacaktır. Bu özel gecelerde yaşantınızı gözden geçirmeniz için bir fırsatınız olur. Geçmişte aksattığınız namazların kazalarını kılabilirsiniz.

Kandil gecelerinden sonraki gündüzlerde oruç tutmak müstehaptır. Peygamber efendimiz (s.a.s.) "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) şeklinde buyurdu.



Son Güncelleme: 13.01.2021 21:55
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Anahtar Kelimeler:
KandilKandil Gecesi Ibadet
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