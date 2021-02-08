2021 kandil geceleri hangi güne denk geliyor? Diyanet 2021 kandil takvimi

Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandilleriyle beraber Kadir Gecesi yeni yılla girilmesi itibariyle milyonlarca kişi tarafından merak edilemeye başlandı. 2021 dini gün takvimiyle ilgili sorunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı resmi intenet sitesinde açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar kandil günlerinde namaz kılmak, dua etmek ve dua etmek için camilere gelecekler.
2021 kandil günleri ne zaman?
Müslümanların mübarek olarak nitelendirdiği Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin olacağı tarihler şu şekilde;
Regaip Kandili:18 Şubat Perşembe 2021
Miraç Kandili:10 Mart Çarşamba 2021
Berat Kandili:27 Mart Cumartesi 2021
Mevlid Kandili:17 Ekim Pazar 2021
Kadir Gecesi,Ramazan ayında olan günlerden birisidir. Alimlerin birçoğunun görüşüyle Ramazan ayının 27’nci gecesine kanaat getirildi. Bu gecede yapılacak olan bir ibadet, bin ayda yapılan ibadetin dengidir.
Son Güncelleme: 08.02.2021 00:40