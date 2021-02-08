İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...

2021 kandil geceleri hangi güne denk geliyor? Diyanet 2021 kandil takvimi

İslam alemi için ibadet ayları sayılan ve kutsal aylar olarak değerlendirilen Regaib, Miraç, Berat, Mevlid kandillerinin hangi günlerde olacağı araştırılmaya başlandı. Pek çok kişinin merak ettiği bu konuya Diyanet açıklık getirdi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:40
2021 kandil geceleri hangi güne denk geliyor? Diyanet 2021 kandil takvimi
Takip Et:

Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandilleriyle beraber Kadir Gecesi yeni yılla girilmesi itibariyle milyonlarca kişi tarafından merak edilemeye başlandı. 2021 dini gün takvimiyle ilgili sorunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı resmi intenet sitesinde açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar kandil günlerinde namaz kılmak, dua etmek ve dua etmek için camilere gelecekler.

Üç ayların başlangıcı 13 Şubat günüdür.

2021 kandil günleri ne zaman?

Müslümanların mübarek olarak nitelendirdiği Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin olacağı tarihler şu şekilde;

Regaip Kandili: 

18 Şubat Perşembe 2021

Miraç Kandili: 

10 Mart Çarşamba 2021

Berat Kandili: 

27 Mart Cumartesi 2021

Mevlid Kandili: 

17 Ekim Pazar 2021

Kadir Gecesi, 

Ramazan ayında olan günlerden birisidir. Alimlerin birçoğunun görüşüyle Ramazan ayının 27’nci gecesine kanaat getirildi. Bu gecede yapılacak olan bir ibadet, bin ayda yapılan ibadetin dengidir.

 



Son Güncelleme: 08.02.2021 00:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiyanetRegaibBeratMevlid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Havalimanında bir yolcu doğum yaptı
İstanbul Havalimanında bir yolcu doğum yaptı
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Komşu tacizi cinayetle sonuçlandı!
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Komşu tacizi cinayetle sonuçlandı!
Yol verme kavgası Sultangazi'de kanlı bitti
Yol verme kavgası Sultangazi'de kanlı bitti
Öğretmenlerin seminer çalışmaları başlıyor! İşte ilk günün programı
Öğretmenlerin seminer çalışmaları başlıyor! İşte ilk günün programı
Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kişi kurşun yağmuruna tutuldu
Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kişi kurşun yağmuruna tutuldu
Ardahan'da kız kaçırma tartışması kanlı bitti! Göğsünden vurarak öldürdü
Ardahan'da kız kaçırma tartışması kanlı bitti! Göğsünden vurarak öldürdü

Popüler Haberler

2021 kandil geceleri hangi güne denk geliyor? Diyanet 2021 kandil takvimi
Rüyada para alma görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Bimcell arama geçmişi ve arama dökümü alma işlemleri
Survivor 2021 2. eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Pazar Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Ramo Emre Kınay hangi rolü oynayacak? Emre Kınay Ramo' kadrosuna dahil oldu!
Survivor yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kimdir, nereli yaşı kaç?
Altın ne kadar oldu? 8 Şubat 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 8 Şubat 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Şubat 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 8 Şubat 2021 Pazartesi indirim fırsatları
Şanlıurfa askere kaç gönderiyor? 2021 Şanlıurfa merkez ve ilçeleri celp dönemleri
A101 market 16 Temmuz – 23 Temmuz 2020 aktüel indirimli ürünler kataloğu
Şok market 18-22 Aralık 2020 hafta sonu kampanyalı ürünler kataloğu
Alev Alev dizisi Hülya kimdir? Gerçek adı ne? Nurhan Özenen hakkında bilgiler
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2021
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Şubat 2021 Pazartesi
TV8 canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Büyük Savaş Godzilla vs Kong filmi konusu, oyuncuları ve vizyon tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.