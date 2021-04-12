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2021 Kanalların Ramazan programlarında hangi hocalar var? Kanalların mukabele saatleri

2021 Ramazan ayında hangi kanallarda mukabeleler olacak? Mübarek Ramazan ayı gelmesiyle beraber çoğu kişi, sevabını arttırmak için mukabeleleri takip etmektedir. Karşılıklı olarak Kur’an-ı Kerim okunulan mukabeleler ile bini aşkın evin içerisinde Kur’an sesleri yankılanacaktır. Mübarek Ramazan ayı gelmesiyle beraber Diyanet TV mukabele yayın akışının da bu kapsam içerisinde en fazla merak edilen konular arasına girdi. Diyanet TV mukabele yayın akışıyla Mukabele saatleri ve kanallar merak konusu oldu.

12 Nisan 2021 Pazartesi 23:33
2021 Kanalların Ramazan programlarında hangi hocalar var? Kanalların mukabele saatleri
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Ramazan ayının tamamında mukabele ve dini sohbetler ile tamamlayan Müslüman alemi, bu sene koronavirüsten dolayı bunları ancak ekran aracılığıyla takip edecek. Mukabeleyi yayınlayan kanallar vasıtası ile evlerinde Kur'an dinleyenler, mukabele saatlerini ve kanallarını araştırmaya başlamışken diğer yandan Diyanet TV mukabele yayın akışını da bu kapsam içerisinde araştırmaya başladı.

2021 Ramazan Mukabele saatleri ve Mukabele veren kanallar

Mukabele saatlerini ve mukabele veren kanalların hangileri olduğu netlik kazandı. Mukabelelerin sayesinde bini aşkın evin içerisinde Kur'an sesleri işitilecek. Diğer yandan Kur'an öğrenmek isteyenler bu vesile ile Kur'an okumaya başlayacaktır. Bundan dolayı, son günlerde en fazla merak edilen konuların arasında 2021 Ramazan mukabele hangi kanalda ve saat kaçta? Sorusu yanıt aramaya başladı.

Trt Diyanet Mukabele saatleri 2021

TRT 1 ekranlarında mukabele Ramazan ayının olduğu günler içerisinde her gün saat 04:50'de verilecek.

Kanal 7 ekranlarında mukabele saati 04:30 itibariyle yayınlanacak.

Diyanet TV Mukabele programı

Diyanet TV ekranlarında 5 Cami 5 Kurra adlı program ile Kur'an coşkusuna isteyen herkes katılabilecek. Hafızlar Kerim Öztürk, Ferruh Muştuer, Yunus Balcıoğlu, Ali Derman ve Metin Çakar'ın kıraati, İstanbul'da yer alan beş büyük camiden verilecektir. Program her gün saat 06:00'da yayında olacak. Vatandaşlarımız sahur ve imsak vakitlerini mukabeleler ile geçirecek.

Mukabele nedir?

Bir kimsenin, çoğunluk ile bir hafız olan kişinin Kur'an-ı Kerim'i ezbere veya kitaptan yüksek ses ile okuması, dinleyenlerinse onu kitaptan gözüyle takip etmesine denir. Mukabelenin kelime anlamıysa karşılıklı okuma demektir. Müslüman alemi, Ramazanda 30 gün boyunca her gün bir cüz okuyarak Kur'an-ı Kerim'i tamamlar.

 




Son Güncelleme: 12.04.2021 23:33
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Anahtar Kelimeler:
RamazanMukabeleDiyanet TvKuranı Kerim
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