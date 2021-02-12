2021 kamu memur alımı ilan listesi: Sağlık görevlisi, personel, polis, uzman erbaş, bekçi, uzman yardımcısı alımı personel ilanları!

Covid-19 salgını sonrasında kamuda personel açığı artmıştı. Bu doğrultuda vatandaşlarda alımların ne zaman ve hangi alanlara yapılacağını merak ediyor. KPSS sonuçlarının açıklanmasının üzerine kamuya girmek isteyenler memur alımlarının ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. Yeni Ekonomi Programından önce yapılan açıklamada neredeyse 35 bin kişilik personel alımı yapılması için karar alınmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı’nın PÖH, PMYO, POMEM, PAEM’e yapılacak alımlar için vatandaşlar beklemede. Alımlar kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 tane uzman yardımcısı, Sağlık Bakanlığı 16 bin tane ve İçişleri Bakanlığı 1772 tane personel alımı yapacak. PTT ise 2023 senesine kadar toplamda 55 bin personel alımı yapacak.

TÜBİTAK personel alımı

Türkiye’nin en önemli teknoloji üssü kurumları arasında bulunan TÜBİTAK, 1 Şubat 2021’de Resmi Gazete’de ilan verdi. TÜBİTAK’ın yaptığı açıklamalara göre MAM’da görevlendirilmek için 6 kişi alınacak.

TÜBİTAK yaptığı açıklamada personel olarak alım yapacakları kişilerin karşılaması gereken şartların ve sürecin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun resmi intenet sitelerinde bulunduğunu belirtti. Başvurular ise aşağıdaki intenet sitesinden 22 Şubat’a kadar yapılacak.

https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr/

DHMİ’den 24 asistan hava trafik kontrolörü alımı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden (DHMİ) gelen açıklamalara göre 24 asistan hava trafik kontrolörü alımı yapılacak. Sınavla yapılacak olan alımların başvuruları 8-26 Şubat arasında aşağıdaki adresten yapılacak.

http://isbasvuru.dhmi.gov.tr/

Sınava girecek olanların listesi, sınav tarihi, sınavın yeri ve zamanı DHMİ’nin intenet sitesinde paylaşılacak. Sınavda başarılı olanlar yazılı sınavın ardından sözlü sınava girecek. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi, sınav tarihi ve yeri zamanı aynı şekilde intenet sitesinde yayınlanacak.

BTK’dan 30 bilişim uzman yardımcısı alımı

BTK’nın Resmi Gazete ilanı kapsamına göre BTK’nın merkez teşkilatı hizmet birimlerine bilişim uzman yardımcısı alacak. Adaylar il önce yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulacak. Alımlar yapılırken eğitim durumları göz önünde bulundurulacak. Bu kapsamda hukuk fakültesi mezunlarından 10, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ya da bölümlerinden 5 kişi, Mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon fakülteleri ya da bölüm mezunlarından 8 kişi, bilgisayar mühendisi mezunlarından ise 4 kişi son olarak da endüstri mühendisliği mezunu 3 kişi alınacak.

Yazılı sınav 27-28 Mart 2021’de Ankara’da yapılacak. Sınava ilişkin zaman ve mekan bilgilendirmesi BTK’nın resmi intenet sitesinde duyurulacak.

Sözleşmeli 16 bin sağlık personeli alımı yapılacak

Cumhurbaşkanlığı’nın Resmi Gazete’de bulunan kararı kapsamında 2021 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Alımlara ilişkin net tarih ise henüz belirtilmedi. Salgın nedeni ile binlerce sağlık personeli alınacağını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz sene Aralık ayında 12 bin personel alımı hakkında duyuru yapmıştı. Yeni yapılacak alım ile alakalı ise bilgi verilmedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı alımları

Resmi Gazete’de yayımlanan habere göre Aralık 2020’de 1181 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Teşvik belgesi doğrultusunda yatırımların hayata geçirilmesi kapsamında 29 bin 361 kişilik alım yapılacağı planlanıyor. Alım ilanını duyanlar ise detaylı araştırmalara başladı. Bakanlık, Aralık 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi 28 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Gazete’de yer alan karara göre geçtiğimiz ay 1181 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarları 28 milyar 114 milyon 136 bin 222 TL olarak hesaplandı. Bu yatırımlar gerçekleştiği takdirde 29 bin 361 kişi iş sahibi olacak.

Bunun yanı sıra sabit yatırım tutarı 2 milyar 385 milyon 89 bin 933 TL olan ve 9 bin 750 kişinin istihdam edilmesi düşünülen 314 yatırım teşvik belgesi ise iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarları 7 milyar 217 milyon 111 bin 234 TL, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 10 bin 731 olarak gerçekleşti.

27. Dönem POMEM sınavı ile polis alımları

27. Dnem POMEM sınavlarının Ön Sağlık Kontrolü aşaması 15 Şubat 2021’de başlayacak. Başvurulara ilişkin bilgiler Polis Akademisi Başkanlığı resmi intenet sayfasında açıklanacak.

Polis Akademisi’nin yaptığı açıklamalar kapsamında kaç kişinin alınacağı söylendi. Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“27'nci dönem POMEM giriş sınavına ilişkin yapılan duyuruya göre, alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak. Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi ilerleyen günlerde Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden açıklanacak."