2021 Kadir gecesi ne zaman? Mübarek Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?

Müslüman aleminin değerli kitabı Kur’an- Kerim’de ‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak geçen ve Müslüman alemi için önemli günlerden sayılan Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğu araştırılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 dini takvimlerine göre Kadir gecesi 2021 yılı için mayıs ayında olacak.





Kadir gecesi hangi gün?

Bin aydan daha hayırlı mübarek gün olarak sayılan Kadir gecesi 2021 yılı 8 Mayısıs Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in bu mübarek indiği gecede Rabbimiz bizlere bugünün önemini anlamamız için Kadir suresi ile anlatmaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.