İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

2021 Kadir gecesi ne zaman? Mübarek Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?

Müslüman alemi için önemli aylara girilmesinin ardından rahmet ve bereket ayına yaklaşırken ‘bin aydan daha hayırlı’ Kadir gecesine az kaldı. 2021 Kadir gecesi ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Mübarek Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?

21 Şubat 2021 Pazar 21:15
2021 Kadir gecesi ne zaman? Mübarek Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
Takip Et:

Müslüman aleminin değerli kitabı Kur’an- Kerim’de ‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak geçen ve Müslüman alemi için önemli günlerden sayılan Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğu araştırılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 dini takvimlerine göre Kadir gecesi 2021 yılı için mayıs ayında olacak.

Kadir gecesi hangi gün?

Bin aydan daha hayırlı mübarek gün olarak sayılan Kadir gecesi 2021 yılı 8 Mayısıs Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in bu mübarek indiği gecede Rabbimiz bizlere bugünün önemini anlamamız için Kadir suresi ile anlatmaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.



Son Güncelleme: 21.02.2021 21:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kadir GecesiMüslümanMayıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ters dönen araç içindeki 4 kişi yaralandı
Ters dönen araç içindeki 4 kişi yaralandı
Emel Tokkal'ın katiliyle çektiği fotoğrafın altına düştüğü not kahretti
Emel Tokkal'ın katiliyle çektiği fotoğrafın altına düştüğü not kahretti
Aile içinde alacak ver kavgası: 1’i kadın 4 yaralı
Aile içinde alacak ver kavgası: 1’i kadın 4 yaralı
Minibüste kömür faciası 3 kişinin hayatına mal oldu
Minibüste kömür faciası 3 kişinin hayatına mal oldu
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!

Popüler Haberler

2021 Kadir gecesi ne zaman? Mübarek Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
TV8 Seksenler yeni sezonda Fehmi Baba olacak mı? Rasim Ötekin diziden ayrılacak mı?
Savaşçı 5. sezon ne zaman başlıyor? Fox Tv Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Yasak Elma Mert diziden ayrılacak mı, ayrıldı mı? Can Nergis Yasak Elmadan ayrılıyor mu?
Yüz yüze eğitimde devam zorululuğu olacak mı, devamsızlıklar sayılacak mı?
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
TRT 1 Teşkilat'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Şekerbank’tan emekli müşterilerine özel kredi kampanyası! Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi
Çok Güzel Hareketler Bunlar nerede çekiliyor? BKM Mutfak ÇGHB 2 çekimleri nerede yapılıyor?
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Memurlara Babalık İzni Kaç Gün Verilir? Babalık İzni Dilekçesi
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Naz Göktan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bağkur Prim Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır? Nereye Prim Ödemesi Yapılmaktadır?
2020 Askerlik kaçağı para cezası ne kadardır?
Kaz Dağları nerededir? Kaz dağlarında ne oluyor? Ağaçları kim kesti?
Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz nerelidir?
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Rüyada boğulmak ne demektir? Rüyada boğulmak görmenin tabiri ve anlamı
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar doğum tarihi
Arıza dizisi Rasim kimdir? Gerçek adı ne? Uygar Özçelik oynadığı diziler
Kefaret dizisinde Melis karakterine Senay Dede hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.