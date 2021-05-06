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2021 Kadir Gecesi ne zaman, kaç gün kaldı? Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir?

Ramazan ayı içerisinde idrâk edilen mübarek Kadir Gecesi'ne sayılı günler kaldı. Birçok kişi 2021 yılında Kadir Gecesinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. 'Kadir Gecesi ne zaman, nasıl ibadet edilir?' gibi sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 21:04
2021 Kadir Gecesi ne zaman, kaç gün kaldı? Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir?
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Ramazan Ayı içerisinde en mübarek gece olan Kadir Gecesi'ne sayılı günler kaldı. Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı.  Kadir Gecesinde neler yapılabileceğine yazımızda yer verdik.

Kadir Gecesi ne zaman?

Dualar ve ibadetlerin daha da çok yapılacağı Kadir Gecesi, maneviyatın en çok yükseldiği gecelerden biridir. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indirildiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, her sene olduğu gibi bu senede Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilecektir. Kadir Gecesinde ibadetlerde  Allah’a eller açılacak ve dualar edilecek.

Kadir Gecesi, bu senede birçok Müslüman tarafından drak edilecektir. 2021 senesinde 8 Mayıs Cumartesi gününe denk gelen Kadir Gecesi, bazı kimseler tarafından kandil dense de kandil günü değildir.

Kadir Gecesi 8 Mayıs akşamı, teravih namazı sonrasında başlayarak gecenin geç saatlerine kadar sürer.

Kadir Gecesi’nin önemi ne?

Diyanet İşleri Başkanlığının kaynaklarındaki bilgilere göre, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) daha önceki ümmetlerin bin yıl cihat eden insanları düşünerek, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülür ve Allahu teala, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurarak Habibinin kalbini ferahlattı. Kadir Gecesi, her Ramazan ayında gelir. Kadir Gecesini önemli yapan olaysa Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasıdır.

Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine denk gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin önemi şöyle vurgulanmıştır; 

'' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede, Rablerinin izni ile melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün ağarıncaya kadar devam eder.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, Ramazan'ın yirmiyedinci günü gecesinin olması yüksek bir olasıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Kadir gecesinin hangi gün olduğunu net olarak söylememiş, fakat; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayın" buyurmuştur.

Kadir Gecesi neler yapılır?

Ramazanda son 10 günde girildiğinde Hz. Peygamber dünyevi işlerden uzaklaşır itikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buharî, "Fazlu leyletil-Kadr5; "İtikâf", 1; Müslim, "İtikâ1-5; Tirmizî, "Savm73).

Bir hadise göre inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyere Kadir gecesini ihya edenlerin gecmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buharî, "Fazlu leyleti'lKadr", 1; Müslim, "Salatül-müsafirîn", 175-176).

Bir hadise göre Resuli Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allah’ım! Sen afedicisin, afı seversin, benide affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettigi belirtilir (Tirmizî, "Daavât", 84; İbnMâce, "Duâ5).




Son Güncelleme: 06.05.2021 21:04
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