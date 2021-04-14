2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

İslam dininde Ramazan ayının ilk orucun tutulması ile birlikte araştırmalara hız verildi. Özellikle Ramazan ayının ve yılın en önemli günü olarak adlandırılan Kadir Gecesinin ne zaman olduğu ve hangi güne denk geldiği merak ediliyor.

2021 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Kadir Gecesi ile ilgili kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in 97. Suresinde özel geceden bahsedilmektedir. Ayete göre;

‘Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.’ Buyrulmuştur.

2021 Kadir Gecesi ne zaman?

Her yıl Ramazan ayının son günlerine denk gelen Kadir Gecesi 2021 yılında 8 Mayısıs Cumartesi günü kutlanacak.