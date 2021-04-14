İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine devlet desteği..
Son Dakika
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine...

2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Kadir Gecesinin ne zamana denk geldiği merak edilmeye başlandı. Müslümanlar, 2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? sorularını araştırıyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:33
2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Takip Et:

İslam dininde Ramazan ayının ilk orucun tutulması ile birlikte araştırmalara hız verildi. Özellikle Ramazan ayının ve yılın en önemli günü olarak adlandırılan Kadir Gecesinin ne zaman olduğu ve hangi güne denk geldiği merak ediliyor.

2021 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Kadir Gecesi ile ilgili kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in 97. Suresinde özel geceden bahsedilmektedir. Ayete göre;

‘Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.’ Buyrulmuştur.

2021 Kadir Gecesi ne zaman?

Her yıl Ramazan ayının son günlerine denk gelen Kadir Gecesi 2021 yılında 8 Mayısıs Cumartesi günü kutlanacak.

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 00:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021Ramazan AyıOruçKadir GecesiNe ZamanHangı Gün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oruçta ağız kokusu nasıl giderilir? Ağız kokusuna evde doğal çözümler
Oruçta ağız kokusu nasıl giderilir? Ağız kokusuna evde doğal çözümler
Şehirler arası seyahat yasakları başladı mı, ne zaman başlıyor?
Şehirler arası seyahat yasakları başladı mı, ne zaman başlıyor?
Ölmüş kişinin cenazesinin üstüne neden bıçak konur?
Ölmüş kişinin cenazesinin üstüne neden bıçak konur?
E Devlet seyahat izni belgesi nasıl alınır? Seyahat izni şartları nelerdir?
E Devlet seyahat izni belgesi nasıl alınır? Seyahat izni şartları nelerdir?
Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?
Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?
Kafeler, çay bahçesi ve mekanlar kapanacak mı?
Kafeler, çay bahçesi ve mekanlar kapanacak mı?

Popüler Haberler

Rüyada para alma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada para alma görmek rüyasının tabiri
2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Herkese en düşük 8 bin 904 TL ödeme yapılacak!
Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda hangi değişiklikler, neler olur?
Oruçta ağız kokusu nasıl giderilir? Ağız kokusuna evde doğal çözümler
Şehirler arası seyahat yasakları başladı mı, ne zaman başlıyor?
Ölmüş kişinin cenazesinin üstüne neden bıçak konur?
Survivor 2021 70. bölüm fragmanı 15 Nisan 2021 Perşembe
Survivor İlayda ailesi yok mu, annesi babası yok mu?
E Devlet seyahat izni belgesi nasıl alınır? Seyahat izni şartları nelerdir?
Sihirli Annem dizi oyuncusu Çilek kimdir? Belinay Süvari hakkında bilgiler
Araç kiralarken nelere dikkat edilmeli? Araç kiralama kriterleri
Kefaret dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Netflix Fatma dizisi ne zaman başlıyor? Fatma dizisinden fragman geldi
2021 Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor, Turkcell, Vodafone ramazan ayı indirim kampanyaları
Kafeler, çay bahçesi ve mekanlar kapanacak mı?
Show TV canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Nisan 2021 Çarşamba
TRT Spor canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal D canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.