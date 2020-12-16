2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor, ne zaman?

Ramazan ayının son günlerinden olan Kadir gecesi Müslümanlar için önemli ibadet gecelerinden biridir. Bin aydan daha hayırlı bir ay olduğu ifade edilen kadir gecesinin önemi nedir? Kadir gecesi 2021 yılında hangi güne denk gelmektedir.

Kuran-ı Kerimin bu güzel gecede müjdelendiğidini için önemli bir gün olarak kabul edilir Kadir gecesi. Ramazan Ayı’nın 27. Gecesi Kadir gecesi olarak bilinmektedir. 2021 yılında Kadir Gecesi 8 Mayısıs Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Bu gecenin önemi bütün günahların af olacağı tövbe edenlerinse bağışlanacağı gece olarak ifade edilir. Müslümanların ellerinden gelen ibadetleri yaptığı, namazlar kıldığı manevi bir gecedir. Kadir gecesi bin yıldan daha hayırlı bir gecedir Allah katında manevi huzura kavuşulacağı tövbelerin, duaların ve ibadetlerin yoğun olduğu ve kalpten gelerek yapıldığı hayırlı geceyi bu yıl 8 Mayısıs 2021 tarihinde kutlayacağız.

