2021 Kadir Gecesi bu yıl hangi tarihte? Kadir gecesi önemi nedir?

Kadir Gecesi 2021 yılında Ramazan ayının 26.günü olan 8 Mayısıs Cumartesi günü idrak edilecek. Kuran-ı Kerim’de Kadir Gecesi’nden bahsedilmektedir. Kadir Suresinde;

Şüphesiz ki biz Kur’ân’ı kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Kadir Gecesi’nin önemi

Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim’İn indirilmeye başlandığı gece olarak bilinmektedir. Kadir Gecesi’nin tam olarak hangi gecede olduğu bilinmemektedir fakat, Ramazan ayının 27.günün gecesinde olma ihtimali çok fazladır. Hz.Muhammed bu konuda ‘’ Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" diye buyurmuştur. Peki, Kadir Gecesi’nde hangi ibadetler yapılmalıdır?

Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler

1-Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okunmalı.

2- Şu duayı okunmalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)

3- Birkaç sayfa Kur'an-ı Kerim okunmalı.

4- İlmihalden birkaç sayfa okunmalı.

5- Az da olsa İslâmiyet'i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua edilmeli

7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir