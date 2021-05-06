2021 Kadir gecesi ayın kaçında?

Kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olan Kadir gecesine çok az bir süre kala vatandaşlar heyecanlı şekilde mübarek günün akşamını bekliyor. Ramazan ayına denk gelen Kadir gecesi ile vatandaşlar ibadetlerini yapmaya başlarken birçok kişi Kadir gecesinin ayın kaçına denk geldiğini araştırıyor.





2021 Kadir gecesi ne zaman?

2021 yılı için Kadir gecesi 8 Mayıs Cumartesi akşamınıPazar gününe bağlayan geceye denk gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indiği gece olarak bilinen Kadir gecesi Kur’an-ı Kerim’de de Kadir gecesinin Ramazan’ın son on veya yedi günündeki tek gecelerden (21, 23, 25, 27, 29) birisi olduğu söylenir.

Mübarek günde Müslüman alemi çeşitli ibadetler yaparak Allah’a yalvarır. Ramazan ayının son on gününde özellikle teravih namazı kılınmalı itikafa gidilmesi uygun görülür.

Bu gecede vatandaşlar tövbe eder, hesaba çekilir ve Kur’an-ı Kerim okur. Nafile ve kaza namazları kılınırken Hz. Muhammed (s.a.s) dua edilir.