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2021 Kadir gecesi ayın kaçında?

Müslüman alemi için her yıl dualar ve ibadetlerle ile geçirilen Kadir gecesi, son kutsal kitap olan Kur’an-ı Kerim’in indiği gece olarak bilinmektedir. 2021 yılı için Kadir gecesi ayın kaçında? soruları gündemde yer alırken vatandaşlar Kadir gecesinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. İşte Kadir gecesinin tarihi

06 Mayıs 2021 Perşembe 17:32
2021 Kadir gecesi ayın kaçında?
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Kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olan Kadir gecesine çok az bir süre kala vatandaşlar heyecanlı şekilde mübarek günün akşamını bekliyor. Ramazan ayına denk gelen Kadir gecesi ile vatandaşlar ibadetlerini yapmaya başlarken birçok kişi Kadir gecesinin ayın kaçına denk geldiğini araştırıyor.

2021 Kadir gecesi ne zaman?

2021 yılı için Kadir gecesi 8 Mayıs Cumartesi akşamını 9 Mayıs Pazar gününe bağlayan geceye denk gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indiği gece olarak bilinen Kadir gecesi Kur’an-ı Kerim’de de Kadir gecesinin Ramazan’ın son on veya yedi günündeki tek gecelerden (21, 23, 25, 27, 29) birisi olduğu söylenir.

Mübarek günde Müslüman alemi çeşitli ibadetler yaparak Allah’a yalvarır. Ramazan ayının son on gününde özellikle teravih namazı kılınmalı itikafa gidilmesi uygun görülür.

Bu gecede vatandaşlar tövbe eder, hesaba çekilir ve Kur’an-ı Kerim okur. Nafile ve kaza namazları kılınırken Hz. Muhammed (s.a.s) dua edilir.




Son Güncelleme: 06.05.2021 17:32
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Anahtar Kelimeler:
Kadir Gecesi9 Mayıs2021Kuran-ı Kerim
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