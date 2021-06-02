2021 Jandarma tayinleri ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) tarafından her sene Mayıs veya Haziran aylarında duyurulan polis tayinleri 1 Haziran tarihi itibariyle açıklandı. EGM’nin yaptığı açıklamaya göre, 2021 senesi Genel Atama çalışmaları kapsamında, Baş komiser, Komiser, Komser Yardımcısı, Kıdemli Bas Polis Memuru, Baş Polis Memuru ve Polis Memuru rütbelerinde toplam 21bin 526 personelin ataması ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

-Bu kapsamda; birinci bölgeden ikinci bölgeye 10 bin 329 personelin,

-İkinci bölgeden birinci bölgeye 10bin 845 personelin,

-İkinci bölgeden ikinci bölgeye 352 personelin atama islemleri yapıldı.

-Aynı zamanda birinci bölgedeki 30bin915, ikinci bölgedeki 6bin284 olmak üzere toplam 37bin199 personelin ise ipka talepleri kabul edildi.

Jandarma tayinleri ne zaman yapılacak?

Jandarma Genel Komutanlıgı tarafından yapılacak ve 2021 senesi Genel Atamalarının açıklanması sonrasında, genel olarak en geç 15Haziran’a kadar il bazında il ici tercih sisteminden personel tercih yapmaktadır.

Personel tercihleri ve atamaları en geç 25Haziran tarihine kadar sistemden sonuçlanması beklenirken 2021 senesi için 26-27Haziran tarihlerinin ise ilişik kesme tarihleri olarak belirlenmesi beklenmektedir.