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2021 Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları şartları nedir?

2016 yılından bu yana Türkiye’de her yıl bekçi alımları gerçekleştirilirken son olarak sadece İstanbul ili için alım oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi duyurularını yakından takip eden bekçi adayları 2021 Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları şartları nedir? sorularına internette yanıt arıyor. İşte 2021 bekçi alımları hakkında merak edilen detaylar haberimizde

01 Haziran 2021 Salı 20:17
2021 Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları şartları nedir?
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 EGM bünyesinde alınan bekçiler Polis Akademisine başvuruda bulunurken bekçiliğe olan yoğun ilgi sürüyor. Jandarma bekçi alımları bu yıl ne zaman olacağı araştırılırken İstanbul’da en son 400 alım gerçekleşmişti. Birçok vatandaş bekçi olmak için sabırsızlanırken detayları araştırılmaya devam ediyor. İşte Polis Akademisi bünyesinde alınan bekçi alımları hakkında bilgi haberimizde

2021 bekçi alımı ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklamasının ardından bekçi adaylarının heyecanlı bekleyişi başladı. Bekçi olmak isteyen kişiler tarih beklerken ilgili kurumdan hala resmi bir açıklama gelmedi. Bekçi alımı hakkında yeni bir duyuru gelir gelmez sizlerle paylaşacağız…

EGM bünyesinde alınan bekçi alımları için şartlar bulunurken vatandaşlar bekçi olmak için gerekli şartları merak ediyor. Eski yıllara göre sınavların zorlandığını görülürken 2021 yılı bekçilik sınavına giren kişilerin çoğu elendiği ortaya çıktı. İşte bekçi alım şartları haberimizde

 2021 bekçi alım şartları!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Emniyet teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.


Son Güncelleme: 01.06.2021 20:17
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