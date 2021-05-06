2021 İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Pandemi döneminden istihdamın korunması için işten çıkarma yasağı 16 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe konuldu. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan, iş ya da hizmet sözleşmesi biten ,iş yerinin faaliyetleri bitmesi ya da işin sona ermesi gibi durumlar dışında işveren ,çalışanını işten çıkarması yasaklanmıştı. Peki,işten çıkarma yasağı ne zamana kadar sürecek?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre işten çıkarma yasağını 2 ay daha uzatma kararı çıkmıştı. Normalde 17 Mart’ta bitecek olan işten çıkarma yasağı 17 Mayıs tarihine kadar sürecek. Ayrıca ,bu süreçte nakdi ücretin de 2 ay daha uzatıldığı açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekildedir;