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2021 İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Pandemi süresince istihdamın korunması için işten çıkarma yasağı getirilmişti. Bazı kurallar dışında işveren,çalışanını işten çıkarması yasaklanmıştı. Çalışanlar ve işverenler bu yasağın ne zaman biteceğini merak etmektedir. 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Bu haberimizde işten çıkarma yasağı ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte İşten çıkarma yasağının bitiş tarihi...

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:12
2021 İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
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Pandemi döneminden istihdamın korunması için işten çıkarma yasağı 16 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe konuldu. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan, iş ya da hizmet sözleşmesi biten ,iş yerinin faaliyetleri bitmesi ya da işin sona ermesi gibi durumlar dışında işveren ,çalışanını işten çıkarması yasaklanmıştı. Peki,işten çıkarma yasağı ne zamana kadar sürecek?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre işten çıkarma yasağını 2 ay daha uzatma kararı çıkmıştı. Normalde 17 Mart’ta bitecek olan işten çıkarma yasağı 17 Mayıs tarihine kadar sürecek. Ayrıca ,bu süreçte nakdi ücretin de 2 ay daha uzatıldığı açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekildedir;

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 15:12
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