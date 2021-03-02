2021 isteğe bağlı sigorta primi alt ve üst limitleri ne kadardır?

Aynı evde çalışmakta olanlar için ödenen sigorta primi 341,56 TL olarak belirlendi. SGK son güncellemeleri doğrultusunda yarım gün çalışanlar ile yeni ücretli olanlar dışında sanatçılar ile emziren annelere, gündelikçi olarak aktif çalışmakta olanlar ile bahçe işleri dair bir çok alanda yeni rakamlar belirlendi.

İş yerinden on günden az bir sürede çalışan ve geçimini bu şekilde sağlamakta olan gündelikçiler ile bakıcı çalıştıran işverenler her güne 2.39 TL olacak şekilde dokuz gün içinde 21.51 TL pirim ödemesi yapacaklar. Emzirme ödeneği adı ile verilmekte olan pirim ücretleri de 232 TL olarak belirlenmiştir. Cenaze ödenekleri 918 TL, öğrenci ile stajyerlik yapanlar ise 739 TL pirim ücreti almaktalar.

Özel sektörde isteğe bağlı sigorta priminin alt ile üst limit ücretleri ne kadar?

Özel sektörde pirim esası isteğe göre sigorta piriminin limitleri günlük alt kazanç sistemi doğrultusunda belirleniyor. Sigorta pirimi esas günlük alt kazanç sınırı 119,25 TL, üst sınırı da 894,38 TL şeklinde belirlendi. Ayda ödemesi yapılan alt kazanç sınırı da 3577 TL, üst sınırı ise 26831 TL oldu. İsteğe göre sigorta pirimleri minimum tutarı ile 1144 TL olarak kararlaştırıldı. Esnaf muaflığında bulunan kadınların 2021 yılı isteğe göre sigorta piriminin tutarı bu sene 1068 TL olacak.

2021 yılı ev işlerinde çalışan kişilerin isteğe bağlı sigorta pirimi ne kadar?

2021 yılında ev işlerinde çalışmakta olan kişilerin sigorta pirimleri, temizlik, bahçe işleri ile işverenlerin aylık 10 gün çalışmakta olanların pirimlerinin ücreti 447,19 TL şeklinde yatırılmakta. Çalışan kişilerin kaç gün çalışma hayatında aktif rol oynadıkları sigorta pirimi için oldukça önem arz ediyor. Aynı yerde otuz gün ev hizmetinde çalışmakta olanlar sene boyunca isteğe göre sigorta pirim ödemelerini 1341, 56 TL ödemekteler. İşçi çalıştırmakta olanlar ise 1162 TL prim yatırıp isteklerine göre bağlı sigorta piriminden faydalanabiliyorlar.

Ev hizmetinden aylık on gün emekli işçi çalıştırmakta olan işverenler 381 TL, otuz gün çalıştırmakta olanlar 1144 TL prim ödeme hakkına sahip oluyorlar. Ev hizmetinde on günden az olacak şekilde çalışmakta olan ev gündelikçileri ile bakıcılar günde 2,39 TL 9 gün için 21,51 TL ödeme hakkı kazanıyorlar.

Yarım gün çalışmakta olanların isteğe bağlı sigorta pirim ücretleri nedir?

Yarım gün çalışmakta olanların isteğe bağlı sigorta pirimleri ayda minimum 144.80 TL. İşsizlik sigortası pirimi ödemek isteyenler aylık olarak 1,252 TL ödeyip devletçe sigorta alanında güvenceye alınıyorlar. Herhangi bir işte çalışmayarak, sağlık güvencesi olmasını isteyenler ile sigorta kapsamında tedavi olmak isteyenler her ay 107,33 TL ödeme yapacaklar. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yurt içinde bulunan sigorta doğrultusunda güvenlik ile sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi adına ödeyecekleri ücret 858,60 TL. Yabancı uyruklu olan öğrenciler her ay 143,10 TL pirim ödemesi yaparak sigortalı olarak emekli olacaklar.

Şirkette staj gören mesleki öğretim türü doğrultusunda sigorta yapan kişiler sigorta pirimlerini 59,63 TL olarak her ay 788,90 TL alacaklar. Staj gören üniversite öğrencileri kamu kurumlarında projelerde görevlendirilmek adına kursiyer, kısmi zamanlı çalışmakta olan öğrencilere ödenmekte olan sigorta piriminin esas kazançları da 199 TL. Aylık olarak kazanç 3,577 TL olarak, meslek alanında çalışmakta olan veya da staj yapmakta olan öğrenciler ise devlet destekli isteğe bağlı sigorta pirimi güvencesinden yararlanacaklardır.