2021 İlk cemre ne zaman düşer? 1. cemre ilk nereye, hangi tarihte düşer?

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen Cemre 2021 yılı ile birlikte ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile cemre tarihleri merak edildi. İşte cemre 2021 tarihlerine dair detaylar haberimizde...

Pek çok kişi tarafındab baharın müjdeleyicisi olarak bilinen Cemre 2021 yılı ile birlikte ne zaman düşeceği merak edildi. Hava sıcaklıklarının düşmesi birlikte ile cemre tarihlerinin ne zaman olacağı merak edildi. İşte cemre 2021 tarihlerine dair detaylar haberimizde...

2021 Cemre düşme tarihleri

Baharın gelişini müjdeleyen cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

Cemre düşmesi nedir?

Halk arasında baharın gelişini haber veren cemre ilk havaya, suya daha sonra da toprağa düşecek. İlk havaya düşsen cemre 19-20 Şuabt'ta, ikinci suya düşen cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde, üçüncü toprağa düşecek olan 5-6 Mart tarihlerinde düşecek.

Arapça kökenli sözcük olan "cemre"nin anlamı kor ayni ateştir. Halk arasında sıcaklığın artması olarak bilinen cemre ilkbaharın başlangıcından önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. Düşen cemreler ile de havai su, toprak ısınır.

Türk kültüründe de önemli bir yere sahip olan cemre, Hıdırellez ve nevruz kutlamalarını da başlatır. Ayrıca Kültür ve edebiyat alanında da kendini gösteren cemre deöneminde, Osmanlı zamanında Divan şairleri önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu tür şiirlere de cemreviye denilmektedir.

Cemre düşmesinin Türk Kültürü'nde yerini alması

Türklerin Araplar'dan cemreyi ne zaman alındığı bilinmezken Kafkasya ve Anadolu coğrafyasına geldikten sonra kültürlerinde yer aldığını anlatan Prof. Dr. Ekici, hayvancılıkla ilgilenen toplumlar için hava olaylarının önemli olduğunu vurgularak şöyle devam etti: "Göçebe, kışa hazırlık olarak hayvanlar için sonbahardan biriktirdiği ot yığınları bitmeye yakınsa ciddi bir riskle karşı karşıya demektir. Bu nedenle halk takvimi oluşturmada, gözlemlemede eski Türklerin diğer toplumlara göre çok daha fazla bilgi birikimine sahip olduğunu düşünüyorum."

Türkler için önemli bir zaman olduğunda bahseden Ekici Türklerin cemreyi bin yıldır takip ettiğinden bahsederek, cemrenin bahar bayramının başlangıcına hazırlık şeklinde olduğunu vurguladı.