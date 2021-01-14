2021 İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre ne zaman, nereye düşüyor? Cemre düşmesi nedir?

İlkbahar’ın habercisi olarak bilinen cemre’nin ne zaman düşeceği merak edilmektedir.

Cemre düşmesine Türk ve Altay kültürlerinde ve mitolojide İmre adlı cinin sebep olduğu inancı vardır. İlkbaharda görünerek ve titrek ışıklar yayarak göğe yükselmektedir. Ardından buzların üstüne düşer ve buzu eritir. Daha sonra yere iner. Ardından ısınan topraktan buhar yükselir.

Cemre nedir?

İlkbaharın başlangıcıdır. Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili inançlarından biridir. Nevruz Bayramı öncesi, yılın son çarşambası uygulanan ‘’boz ayın dört çarşambası’’ uygulamasını ifade eder. Cemre ve Cemle sözcükleri köken olarak birbirleriyle ilişkilidir.

Cemre düşme tarihleri

3 tane cemre vardır. Birincisi havaya, ikincisi suya, üçüncüsü de toprağa düşmektedir.

Havaya: 19-20 Şubat

Suya: 26-27 Şubat

Toprağa: 5-6 Mart