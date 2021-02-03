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2021 ilk cemre ne zaman düşecek? Bahar ne zaman başlayacak, havalar ne zaman ısınacak?

Baharın geldiğini müjdeleyen cemre'nin 2021 yılında ilk olarak hava'ya ne zaman düşeceğini haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 01:40
2021 ilk cemre ne zaman düşecek? Bahar ne zaman başlayacak, havalar ne zaman ısınacak?
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Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde en çok merak edilen konulardan birisi 2021 yılında üç cemre’nin hangi zamanda düşeceğidir.

Cemre ne zaman düşecek?

Baharın geldiğinin haberi olan cemre 1 hafta arayla ilk olarak havaya ,sonra suya,en son toprağa düşecek.2021 senesinde ilk cemre 19 Şubat ile 20 Şubat arasında düşeceği  bilinmektedir.

2021 yılı cemre düşme tarihleri?

İnanışlara göre cemre kasım ayının 100.gününden itibaren 5 gün sonra düşmeye başladığı tahmin ediliyor.Üç çeşit olduğu biliniyor.İlk olarak havaya düşecek cemre 19-20 Şubat,Suya 26-27 Şubat,Toprağa ise 5-6 Mart tarihlerinde düşecek.

Cemre’nin anlamı nedir?

Ateş anlamına gelen cemre bahar bayramı olarak bilinen Nevruz’un yaklaştığının habercisidir.Cemre’nin düşmesi hayvancılıkla ilgilenenlerin otlaklara kavuşması,tarım yapanların topraklarını artık işleme dönemi girdğini işaret etmektedir.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 01:40
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Anahtar Kelimeler:
CemreToprakHavaSu
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