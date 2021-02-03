2021 ilk cemre ne zaman düşecek? Bahar ne zaman başlayacak, havalar ne zaman ısınacak?

Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde en çok merak edilen konulardan birisi 2021 yılında üç cemre’nin hangi zamanda düşeceğidir.

Cemre ne zaman düşecek?

Baharın geldiğinin haberi olan cemre 1 hafta arayla ilk olarak havaya ,sonra suya,en son toprağa düşecek.2021 senesinde ilk cemre 19 Şubat ile 20 Şubat arasında düşeceği bilinmektedir.

2021 yılı cemre düşme tarihleri?

Cemre’nin anlamı nedir?

İnanışlara göre cemre kasım ayının 100.gününden itibaren 5 gün sonra düşmeye başladığı tahmin ediliyor.Üç çeşit olduğu biliniyor.İlk olarak havaya düşecek cemre 19-20 Şubat,Suya 26-27 Şubat,Toprağa ise 5-6 Mart tarihlerinde düşecek.

Ateş anlamına gelen cemre bahar bayramı olarak bilinen Nevruz’un yaklaştığının habercisidir.Cemre’nin düşmesi hayvancılıkla ilgilenenlerin otlaklara kavuşması,tarım yapanların topraklarını artık işleme dönemi girdğini işaret etmektedir.