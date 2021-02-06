2021 il il Türkiye nüfus sıralaması

2021 yılına girmiş bulunmaktayız. Peki 2021 yılında Türkiye’nin nüfusu ne kadar arttı? Nüfus artış hızı nasıl etkilendi?
2021 yılında Türkiye İstatistik Kurumu’nun verdiği rakamlara bakılacak olursa Türkiye nüfusu 2021 yılında yaklaşık 459 bin kişilik bir artış yaşadı. Toplam Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin kişi haline geldi. İl ve ilçe kesimlerinde yaşayanların oranı ise %93’e yükseldi, köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2’den yüzde 7 oranına azaldı. Erkek nüfusu toplam 41 milyon 915 bin kişi, kadın nüfusu da toplam 41 milyon 698 bin kişi olarak gözükmekte. Yani nüfusun cinsiyet dağılımı %50,1 erkek, %49,9 kadın olarak neredeyse eşit dağılmış bir durumda. Yıllık nüfus artış hızımızda ise 2019 yılına kıyasla bir azalma söz konusu. 2019 yılında yüzde 13,9 olan hız, 2020 yılında yüzde 5,5 olarak görüntülendi.
Türkiye’de bulunan illerin nüfusa göre sıralamaları
Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip ili olan İstanbul'un ardından Ankara gelmekte. Tüm illerin nüfusa göre dağılımı ise aşağıdaki gibi
İstanbul 15.462.452
Ankara 5.663.322
İzmir 4.394.694
Bursa 3.101.833
Antalya 2.548.308
Adana 2.258.718
Konya 2.250.020
Şanlıurfa 2.115.256
Gaziantep 2.101.157
Kocaeli 1.997.258
Mersin 1.868.757
Diyarbakır 1.783.431
Hatay 1.659.320
Manisa 1.450.616
Kayseri 1.421.455
Samsun 1.356.079
Balıkesir 1.240.285
Kahramanmaraş 1.168.163
Van 1.149.342
Aydın 1.119.084
Tekirdağ 1.081.065
Sakarya 1.042.649
Denizli 1.040.915
Muğla 1.000.773
Eskişehir 888.828
Mardin 854.716
Trabzon 811.901
Malatya 806.156
Ordu 761.400
Erzurum 758.279
Afyonkarahisar 736.912
Sivas 635.889
Adıyaman 632.459
Batman 620.278
Tokat 597.861
Zonguldak 591.204
Elazığ 587.960
Kütahya 576.688
Osmaniye 548.556
Şınak 537.762
Ağrı 535.435
Çorum 530.126
Giresun 448.721
Isparta 440.304
Aksaray 423.011
Yozgat 419.095
Muş 411.117
Edine 407.763
Düzce 395.679
Kastamonu 376.377
Uşak 369.433
Niğde 362.071
Kırklareli 361.737
Bitlis 350.994
Rize 344.359
Amasya 335.494
Siirt 331.070
Bolu 314.802
Nevşehir 304.962
Kars 284.923
Bingöl 281.768
Hakkari 280.514
Kırıkkale 278.703
Yalova 276.050
Burdur 267.092
Karaman 254.919
Karabük 243.614
Kırşehir 243.042
Erzincan 234.431
Bilecik 218.717
Sinop 216.460
lğdır 201.314
Bartın 198.979
Çankırı 192.428
Artvin 169.501
Kilis 142.792
Gümüşhane 141.702
Ardahan 96.161
Tunceli 83.443
Bayburt 81.910
Türkiye’de yaşayan yabancı nüfuslu kişi sayısı ne kadar oldu?
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 2020 yılına kıyasla 2021 yılında ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu kişilerde 197 bin civarı bir azalma söz konusu. 2021 yılında Türkiye’de yaşamakta olan yabancı nüfus toplam 1 milyon 333 bin 410 kişi. Yabancı nüfusun cinsiyet dağılımı ise yüzde 49,7 erkek yüzde 50,3 kadın olacak şeklinde neredeyse eşit dağılmış bulunmakta.