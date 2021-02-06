2021 il il Türkiye nüfus sıralaması

2021 yılına girmiş bulunmaktayız. Peki 2021 yılında Türkiye’nin nüfusu ne kadar arttı? Nüfus artış hızı nasıl etkilendi?

2021 yılında Türkiye İstatistik Kurumu’nun verdiği rakamlara bakılacak olursa Türkiye nüfusu 2021 yılında yaklaşık 459 bin kişilik bir artış yaşadı. Toplam Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin kişi haline geldi. İl ve ilçe kesimlerinde yaşayanların oranı ise %93’e yükseldi, köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2’den yüzde 7 oranına azaldı. Erkek nüfusu toplam 41 milyon 915 bin kişi, kadın nüfusu da toplam 41 milyon 698 bin kişi olarak gözükmekte. Yani nüfusun cinsiyet dağılımı %50,1 erkek, %49,9 kadın olarak neredeyse eşit dağılmış bir durumda. Yıllık nüfus artış hızımızda ise 2019 yılına kıyasla bir azalma söz konusu. 2019 yılında yüzde 13,9 olan hız, 2020 yılında yüzde 5,5 olarak görüntülendi.



Türkiye’de bulunan illerin nüfusa göre sıralamaları

Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip ili olan İstanbul'un ardından Ankara gelmekte. Tüm illerin nüfusa göre dağılımı ise aşağıdaki gibi

İstanbul 15.462.452

Ankara 5.663.322

İzmir 4.394.694

Bursa 3.101.833

Antalya 2.548.308

Adana 2.258.718

Konya 2.250.020

Şanlıurfa 2.115.256

Gaziantep 2.101.157

Kocaeli 1.997.258

Mersin 1.868.757

Diyarbakır 1.783.431

Hatay 1.659.320

Manisa 1.450.616

Kayseri 1.421.455

Samsun 1.356.079

Balıkesir 1.240.285

Kahramanmaraş 1.168.163

Van 1.149.342

Aydın 1.119.084

Tekirdağ 1.081.065

Sakarya 1.042.649

Denizli 1.040.915

Muğla 1.000.773

Eskişehir 888.828

Mardin 854.716

Trabzon 811.901

Malatya 806.156

Ordu 761.400

Erzurum 758.279

Afyonkarahisar 736.912

Sivas 635.889

Adıyaman 632.459

Batman 620.278

Tokat 597.861

Zonguldak 591.204

Elazığ 587.960

Kütahya 576.688

Osmaniye 548.556

Çanakkale 541.548

Şınak 537.762

Ağrı 535.435

Çorum 530.126

Giresun 448.721

Isparta 440.304

Aksaray 423.011

Yozgat 419.095

Muş 411.117

Edine 407.763

Düzce 395.679

Kastamonu 376.377

Uşak 369.433

Niğde 362.071

Kırklareli 361.737

Bitlis 350.994

Rize 344.359

Amasya 335.494

Siirt 331.070

Bolu 314.802

Nevşehir 304.962

Kars 284.923

Bingöl 281.768

Hakkari 280.514

Kırıkkale 278.703

Yalova 276.050

Burdur 267.092

Karaman 254.919

Karabük 243.614

Kırşehir 243.042

Erzincan 234.431

Bilecik 218.717

Sinop 216.460

lğdır 201.314

Bartın 198.979

Çankırı 192.428

Artvin 169.501

Kilis 142.792

Gümüşhane 141.702

Ardahan 96.161

Tunceli 83.443

Bayburt 81.910

Türkiye’de yaşayan yabancı nüfuslu kişi sayısı ne kadar oldu?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 2020 yılına kıyasla 2021 yılında ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu kişilerde 197 bin civarı bir azalma söz konusu. 2021 yılında Türkiye’de yaşamakta olan yabancı nüfus toplam 1 milyon 333 bin 410 kişi. Yabancı nüfusun cinsiyet dağılımı ise yüzde 49,7 erkek yüzde 50,3 kadın olacak şeklinde neredeyse eşit dağılmış bulunmakta.

