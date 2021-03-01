2021 ihbar süresi ve ihbar tazminatı ne kadar? İhbar süresi nasıl hesaplanır?

2021 ihbar süresi ve tazminatı çalışan ve işveren arasında oluşan bu iş mazlıklar sonucunda meydana gelmektedir. Çalışan kimselerin herhangi bir sebepten ötürü işten çıkması veya çıkarılması durumunda ihbarın verildiği zaman içinde çabucak yaptırılması gerekir. İşçinin de çalıştığı yerden ayrılması veya işverenin işçiyi çıkarması durumunda sözleşmenin kaldırılabilmesi için birkaç değişikliğin yerine getirilmesi gerekir.İşçi ve işveren arasındaki sözleşmenin fesih edilmesi halinde işçinin lazım olan bildirimleri yapması için ona kısıtlı bir zaman verilmiştir. İhbar süresi bildirilen zaman zarfında işçinin iş bulabilmesi için fırsat veya haber verme zamanıdır. Çalışan ve patronun aralarında uyum sağlaması ve anlaşması için gerekli kanunlar ve sınırlar çerçevesinde iş yapabilmeleri bakımından ihbar süresi çalışanın ve işverenin mağduriyetini gidermek içindir.

şçinin çalışma zamanına göre ihbar tazminat süresi değişiklik göstermektedir. Süre verilmeyen iş sözleşmelerinde istifadan önce ihbar işlemini karşı tarafa bildirmek gerekmektedir. Bildirimi yaptığınız andan sonra ihbar süreleri şu şekilde kayıt altına alınmaktadır.

Çalışma süresi 6 aydan az vakitli olan işçiler için : 2 Hafta

Çalışma süresi 6 aydan 1,5 yıla kadar devam eden işçiler için hesaplanan ihbar süresi 4 hafta

Çalışma süresi 1,5 yıldan 3 yıla kadar devam eden işçiler için 6 hafta olarak hesaplanmıştır

Çalışma süresi 3 yıldan daha fazla süren işçiler için 8 haftadır.

İhbar sürenizi hesaplamanız için göz önünde bulundurmanız gereken önemli nokta işçiye ihbarın ne zaman yapıldığıdır. Çalışana hizmet verdiği sırada ihbar gönderilmemesi durumunda sonraki gün ihbar süreleri başlamaktadır.Yapılan ihbar sürelerinin tamamı hafta hesabı üzerinden hesaplanmaktadır. İhbar sürelerine resmi olan tatiller hafta sonları ve bayram tatilleri de dahil edilir. İhbarın süresi ise 1 yıl üzerinden belirlenmektedir.

İşçiye ihbar süresi içerisinde iş aramak için 2 saatlik zaman zarfı verilmiştir. Çalıştığı yerin izin verdiği iş saatleri içerisinde verilen bu 2 saat için işçinin maaşında kesinti söz konusu değildir. Çalışanın talebine göre yapılan bu haklar 2 saat içinde izinlerin hesaplandırılıp toplu bir şekilde kullanması içindir. 2021 yılı ihbar süresi ve tazminatı süresince işçinin iş arama talebine izin vermeyip çalıştırılan işçiler işverenden çalıştığı saatin ücretini %100 zamlı olarak alma hakkına sahiptir.

Öncelikle işçi ve işveren arasında belirlenen iş sözleşmesine sahip olarak geçerli sebeplerden ötürü işten ayrılmış olmanız gerekmektedir. İhbar tazminatı almak için ise ihbar sürelerini uyumanız gerekmektedir. İş sözleşmesinde herhangi bir süre verilmeden bozan işverenden ihbar tazminatı alabilmeniz mümkün.

İhbar tazminatı için çalışanın da işverenin de dikkate alması gereken bazı özel özellikler vardır. Çalışanlara maksimum 2 ay süreyle ihbar süresi veriliyor. İşçinin bu 2 ay içerisinde ihbar tazminatı talep etmesi gerekiyor. İhbar tazminatı zaman zarfında işçinin kendi hür iradesi ile sözleşmeyi bozması durumunda tazminat alma hakkı vardır.

İşverenin tazminat süresinde ihbar süresini beklemeden işçinin tazminatını ödeyerek iş sözleşmesini hemen bitirme hakkı vardır. İşveren Böylelikle ihbar süresini dikkate alarak çalışanın çalışma haklarını sonlandırabilmektedir. İhbar süresini dikkate almadan işverenin işçiyi işten çıkarması durumunda iş sözleşmesini sonlandırdığından işçiye tazminat hakkı doğar. İhbar süresi zaman zarfında işten ayrılan çalışan ihbar tazminatı için talepte bulunabilir. İşçi senelik izni ile ihbar tazminatını aynı anda alamaz. 2021 ihbar süresi ve tazminatı hakları çalışan ve işveren tarafından önemli bir yasal güvence olan koruma kanunu sürelerinden oluşur.