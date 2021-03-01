İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

2021 ihbar süresi ve ihbar tazminatı ne kadar? İhbar süresi nasıl hesaplanır?

2021 yılında ihbar güncellemesi işçinin 6 aydan daha az çalışması durumunda 2 hafta ile 6 ay arasında çalışmayı sürdürüyorsa 1 ay olarak hesaplanıyor. Çalışma zamanı 1 ile 3 yıl arasında olanlar için ise 2 ay olarak hesaplanıyor. Vatandaşlarımız ihbar süresi ve ihbar tazminatı ne kadar, ihbar süresini nasıl hesaplarım sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

01 Mart 2021 Pazartesi 01:16
2021 ihbar süresi ve ihbar tazminatı ne kadar? İhbar süresi nasıl hesaplanır?
Takip Et:

2021 ihbar süresi ve tazminatı çalışan ve işveren arasında oluşan bu iş mazlıklar sonucunda meydana gelmektedir. Çalışan kimselerin herhangi bir sebepten ötürü işten çıkması veya çıkarılması durumunda ihbarın verildiği zaman içinde çabucak yaptırılması gerekir.  İşçinin de çalıştığı yerden ayrılması veya işverenin işçiyi çıkarması durumunda sözleşmenin kaldırılabilmesi için birkaç değişikliğin yerine getirilmesi gerekir.İşçi ve işveren arasındaki sözleşmenin fesih edilmesi halinde işçinin lazım olan bildirimleri yapması için ona kısıtlı bir zaman verilmiştir. İhbar süresi bildirilen zaman zarfında işçinin iş bulabilmesi için fırsat veya haber verme zamanıdır. Çalışan ve patronun aralarında uyum sağlaması ve anlaşması için gerekli kanunlar ve sınırlar çerçevesinde iş yapabilmeleri bakımından ihbar süresi çalışanın ve işverenin mağduriyetini gidermek içindir.

şçinin çalışma zamanına göre ihbar tazminat süresi değişiklik göstermektedir. Süre verilmeyen iş sözleşmelerinde istifadan önce ihbar işlemini karşı tarafa bildirmek gerekmektedir. Bildirimi yaptığınız andan sonra ihbar süreleri şu şekilde kayıt altına alınmaktadır.

  • Çalışma süresi 6 aydan az vakitli olan işçiler için : 2 Hafta
  • Çalışma süresi 6 aydan 1,5 yıla kadar devam eden işçiler için hesaplanan ihbar süresi 4 hafta
  • Çalışma süresi 1,5 yıldan 3 yıla kadar devam eden işçiler için 6 hafta olarak hesaplanmıştır
  • Çalışma süresi 3 yıldan daha fazla süren işçiler için 8 haftadır.

İhbar sürenizi hesaplamanız için göz önünde bulundurmanız gereken önemli nokta işçiye ihbarın ne zaman yapıldığıdır. Çalışana hizmet verdiği sırada ihbar gönderilmemesi durumunda sonraki gün ihbar süreleri başlamaktadır.Yapılan ihbar sürelerinin tamamı hafta hesabı üzerinden hesaplanmaktadır. İhbar sürelerine resmi olan tatiller hafta sonları ve bayram tatilleri de dahil edilir. İhbarın süresi ise 1 yıl üzerinden belirlenmektedir.

İşçiye ihbar süresi içerisinde iş aramak için 2 saatlik zaman zarfı verilmiştir. Çalıştığı yerin izin verdiği iş saatleri içerisinde verilen bu 2 saat için işçinin maaşında kesinti söz konusu değildir. Çalışanın talebine göre yapılan bu haklar 2 saat içinde izinlerin hesaplandırılıp toplu bir şekilde kullanması içindir. 2021 yılı ihbar süresi ve tazminatı süresince işçinin iş arama talebine izin vermeyip çalıştırılan işçiler işverenden çalıştığı saatin ücretini %100 zamlı olarak alma hakkına sahiptir.

Öncelikle işçi ve işveren arasında belirlenen iş sözleşmesine sahip olarak geçerli sebeplerden ötürü işten ayrılmış olmanız gerekmektedir. İhbar tazminatı almak için ise ihbar sürelerini uyumanız gerekmektedir.  İş sözleşmesinde herhangi bir süre verilmeden bozan işverenden ihbar tazminatı alabilmeniz mümkün. 

İhbar tazminatı için çalışanın da işverenin de dikkate alması gereken bazı özel özellikler vardır. Çalışanlara maksimum 2 ay süreyle ihbar süresi veriliyor. İşçinin bu 2 ay içerisinde ihbar tazminatı talep etmesi gerekiyor. İhbar tazminatı zaman zarfında işçinin kendi hür iradesi ile sözleşmeyi bozması durumunda tazminat alma hakkı vardır. 

İşverenin tazminat süresinde ihbar süresini beklemeden işçinin tazminatını ödeyerek iş sözleşmesini hemen bitirme hakkı vardır. İşveren Böylelikle ihbar süresini dikkate alarak çalışanın çalışma haklarını sonlandırabilmektedir. İhbar süresini dikkate almadan işverenin işçiyi işten çıkarması durumunda iş sözleşmesini sonlandırdığından işçiye tazminat hakkı doğar. İhbar süresi zaman zarfında işten ayrılan çalışan ihbar tazminatı için talepte bulunabilir. İşçi senelik izni ile ihbar tazminatını aynı anda alamaz. 2021 ihbar süresi ve tazminatı hakları çalışan ve işveren tarafından önemli bir yasal güvence olan koruma kanunu sürelerinden oluşur.



Son Güncelleme: 01.03.2021 01:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İhbar Süresiİhbar Tazminatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB yardım kartı başvuru şartları nelerdir? Kimler İBB yardım kartı alabilir? İBB yardım kartı nerelerde, hangi marketlerde geçer?
İBB yardım kartı başvuru şartları nelerdir? Kimler İBB yardım kartı alabilir? İBB yardım kartı nerelerde, hangi marketlerde geçer?
Pandemi destek ödeneğinden kimler yararlanabilir? Pandemi destek ödemesi ne kadardır?
Pandemi destek ödeneğinden kimler yararlanabilir? Pandemi destek ödemesi ne kadardır?
İşten çıkarma yasağının son tarihi ne zaman? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
İşten çıkarma yasağının son tarihi ne zaman? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...
A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?

Popüler Haberler

2021 ihbar süresi ve ihbar tazminatı ne kadar? İhbar süresi nasıl hesaplanır?
EYT çıkarsa kim ne zaman emekli olacak? 2021
Çoçuk parası ne kadar sürede ödenir? 2021 Çoçuk parası ne zaman yatar?
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
2021 çocuk parası ne kadar, kimler çocuk para alabilir?
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Kalıcı makyaj ne kadar kalıyor, kalıcı makyaj ne zaman çıkar?
Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik yaşı ve oynadığı diziler
Yüzleşme programı başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
Sıla Kara kimdir? Milli Sporcu ve kayakçı Sıla Kara kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Sol Yanım dizi oyuncusu Biricik kimdir? Cemre Baysel hakkında bilgiler
2020 Kaymakamlık yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kaymakamlık yardımı için dilekçe doldurma ve başvuru yolları
Gel Hemşerim sunucusu Rüştü Onur Atilla Kimdir? Yarışmanın Jürileri kimler? Formatı ne?
1 Mart 2021 Pazartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kanal D canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Kanal 7 canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Yüzleşme sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında? nerelidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.