2021 İçişleri Bakanlığı 1462 çağrı karşılama personeli sözlü sınav konuları ve sınav tarihleri

İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi sözleşmesi personel alımı başvuruları gerçekleşti. Başvuru sonuçları merakla bekleniyor. Merkez ve taşra teşkilatlarından görevlendirilmek üzere 1462 sözleşmeli personelin alımları 30 Ocak tarihinde son buldu. Başvuru yapan adaylar başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

112 Acil Çağrı Merkezi personel alım şartları

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarında alım yapılacak olan bölümler için farklı şartların arandığı açıklamıştı. Buna göre 1462 personel alımına başvuru yapan adaylardan 800’ü çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olmalıdır. Öte yandan diğer meslek grupları için de özel şartlara isteniyor. Bu şartlar henüz açıklanmadı.

İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman?

30 Ocak tarihinde son bulan sözleşmeli personel alımı başvurularının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.

Hangi kadrolarda alım yapılacak?

Bakanlık sözleşmeli personel alımlarının yapılacak meslek gruplarını açıkladı. Buna göre avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli gibi meslek gruplarından alımlar gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı sözlü sınav tarihi ne zaman?

29 Ocak tarihinde son bulan başvuruların, sözlü sınava girmeye hak kazanan kişiler 5 Mart tarihinde bakanlığın resmi sitesinden açıklanacak. Sözlü sınavlar ise 22 Mart 8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl yapılıyor?

Personel alımlarına başvuru yapacak lisans mezunu adayların içişleri bakanlığının resmi sitesi üzerinden Sözleşmeli Lisans Giriş Sınavı İş Talep Formunu, ön lisans mezunlarının ise Ön Lisans İş Talep formunu doldurması gerekmektedir. Formda adayların KPSS B grubu puan türünden kendisine en uygun olanı seçmesi gerekmektedir. Başvuru formunun ardından başvurular e-Devlet linki üzerinden gerçekleştirilir. Meslek gruplarına göre başvurular ise şu şekilde yapılmaktadır;

Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi,

Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından herhangi birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir onaylı transkript belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

Programcı ve Çözümleyici pozisyonuna başvuracak adayların; YDS puan bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata olan adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların YDS belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Destek Personeli(Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların istenilen sürücü belgesi bilgilerini manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi

Personel alımına başvuru yapan adayların başvuruları şu kriterlere göre değerlendirilmektedir;

a- Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonları tercih eden adayların

Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonları tercih eden adayların tercih ettikleri İl Valiliklerince oluşturulan İl Sınav Komisyonlarınca sınav modülü üzerinden adayların sınav ilanında belirtilen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.

b- İlgili Sınav Komisyonlarınca başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların

başvuruları reddedilecek olup, adaylara başvurularının reddedildiği SMS ve e-posta yoluyla bildirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru sürecinde iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Hatalı bilgi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

c- SMS ve e-posta ile başvurusunun reddedildiğini öğrenen aday, itiraz için en geç iki gün içerisinde(mesai saatleri içerisinde) Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için İşlemler Şubesi Müdürlüğü ile, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için tercih ettiği Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçip, başvurusunun reddedilmesine neden olan bilgi ve belgeleri elden veya fax yoluyla iletmek zorundadır. Aksi takdirde aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

d- Başvurusu kabul edilen adayların Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında tercih ettikleri il ve pozisyon unvanlarına göre lisans mezunları KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösterir Ek-l/a ve Ek-l/b sayılı tablolara göre her pozisyon unvanı için KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ilişkin il ve unvan bazlı listeler ile günlü katılım listeleri 05 Mart 2021 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli intenet sitesinde ilanedilecektir Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.

GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV KONULARI

1-Avukat pozisyonu için; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Genel Kültür konularından,

2-Mühendis pozisyonu için;

a-Elektrik- Elektronik Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Temel Kavramlar ve Ölçme, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik Devreler, Kontrol ve Otomasyon konularından,

b-Makine Mühendisi pozisyonu için; Malzeme, Makine Ekipmanları, Statik,

Dinamik, Termo Dinamik, İmalat, Enerji, Konstrüksiyon ve İmalat, Makine Teorisi ve

Dinamiği, Mekanik, Otomotiv ve İklimlendirme konularından,

c- Harita Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve

Uygulamaları, Harita Projeksiyonları, Koordinat Sistemleri, Kadastro Bilgisi, Mühendislikte Veri Tabanları konularından,

d-Bilgisayar Mühendisi pozisyonu için; Programlama Dilleri, Web Servisleri,

Yazılım, Yazılım Mimarisi, Genel Kültür konularından,

3-Çözümleyici pozisyonu için; Programlama Dilleri(C, C++, C#, Java, Java Script), Nesne tabanlı analiz ve tasarım, Veri tabanı, Web Servisleri, Yazılım test teknikleri ve metodolojileri hakkında Bilgi Sahibi Olmak, Genel Kültür konularından,

4-Şehir Plancısı pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS Temel İlke ve Teknikleri), CBS Yazılımları, Temel Şehircilik Kavramları konularından,

5-Arşiv Uzmanı pozisyonu için; Genel Kültür, Siyasi Tarih, Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası(Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme), Osmanlı Müesseseleri ve Kavramları, Arşivcilik Terminolojisi konularından,

6-Programcı pozisyonu için; Programlama Dilleri, Program Kütüphaneleri, Donanım, Yazılım, Raporlama, Testler, Genel Kültür konularından,

7-Tekniker pozisyonu için;

a-Harita Teknikeri pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve

Uygulamaları, Koordinat Sistemleri, Haritacılık Faaliyetleri konularından,

b-Bilgisayar Teknikeri pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare

Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

8-Büro Personeli pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare

Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

9- Teknisyen (Elektrik-Elektronik) pozisyonu için; Temel Kavramlar ve Ölçme,

Devre Elemanları, Güç Hesabı, Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

10- Çağrı Karşılama Personeli pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

11- Destek Personeli(Şoför) pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konular ile uygulamalı olarak da sürüş teknikleri, direksiyon kullanımı ve trafik kurallarından oluşur.