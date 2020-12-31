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2021 İBB asgari ücret maaşı ne kadar?

2021 yılında İBB bünyesinde geçerli olacak asgari ücret tutarı merak edilmeye başlandı. İBB bünyesinde çalışanlar yeni yılda geçerli olacak net ve brüt asgari miktarları merak etmeye başladı. Ekrem İmamoğlu'nun bu konu hakkında yapmış olduğu açıklama gündemde yer almaya devam ediyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 01:15
2021 İBB asgari ücret maaşı ne kadar?
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Asgari ücretin netlik kazanmasından sonra İBB bünyesinde çalışan kişiler net ve brüt asgari ücretlerinin ne kadar olduğunu merak etmeye başladı.

2021 asgari ücret ne kadar oldu?

Milyonlar asgari ücretin belirlenmesini beklemekteydi. Son yapılan toplantının ardından belirlenen asgari ücret tutarı duyurulmuştu. Yapılan toplantı sonrasında açıklamalar da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetle Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin 2021 senesinde geçerli olan asgari ücretin brüt 3.557 Türk Lirası, net2.825 Türk Lirası şeklinde olduğunu belirtmişti.

İBB asgari ücret ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, bağlı şirketler ve bağlı kuruluşlarda çalışan işçiler için asgari ücretin 3.100 Türk Lirası olacağını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un 2021 yılı asgari ücretinin toplam 3.557 Türk Lirası brüt 2.825 Türk Lirası net olacağını açıklamıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 2021 yılına kadar İBB personeli için asgari ücretin 3.100 Türk Lirası olacağını duyurdu. Bu nedenle İmamoğlu, duyurulan ücret yerine partisinin önerdiği ücreti vermeyi tercih etmiştir.

İmamoğlu’nun Twitter açıklaması

"1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3.100 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz."

"Açlık sınırının altına mahkum edilen emekçi refaha ermeli"

CHP, yeni yılda geçerli olması için asgari ücret teklifini en az 3.100 Türk Lirası olarak duyurmuştu. CHP tarafından gelen paylaşımda, "Acı reçete asgari ücretle geçinen vatandaşlara kesilmemeli. Açlık sınırının altına mahkum edilen emekçi refaha ermeli" ifadelerine yer verdi

CHP'den konu ile alakalı yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde çalışanların yüzde 43'ü asgari ücret ile geçiniyor. Ülkemiz için asgari ücret bir taban değil, temel geçim kaynağı haline gelmiştir. Acı reçeteyi asgari ücretle geçinen vatandaşlara kesemezsiniz. Açlık sınırının altına mahkum edilen emekçinin daha iyi geçinebilmesi için asgari ücret önerimiz en az 3 bin 100 TL. 2000'de bir asgari ücret ile 13 gram altın alınabiliyordu, 2010'da 10 gram, bugün ise 5 gram. İşçiyi yoksullaştırdılar. İşçimiz daha iyi şartları hak ediyor. Elektriğe, doğalgaza yapılan zamlar. Enflasyon rakamları. Bunların hepsi asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Asgari ücrete en az bu zamlar kadar zam yapılmalı. Asgari ücrete sadece zam yetmez, asgari ücretliden vergi de alınmamalı."

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret paylaşımı

CHP'nin asgari ücret önerisini açıklamasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücretin yoksulluk sınırının altında olması kabul edilemez. Asgari ücret ile geçimini sağlamaya çalışan yurttaşlarımızın, insani yaşam koşullarına kavuşabilmesi için asgari ücretin en az 3 bin 100 TL olması ve asgari ücretin vergiden muaf olması gerekmektedir" dedi.

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 01:15
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Ibb2021AsgariücretNetBrüt
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