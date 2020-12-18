2021 Hıdrellez ne zamandı? Hıdırellez ne zaman ve neden kutlanır? Hıdrellez dileği nedir, dilek nasıl tutulur?

Şimdilerde, bahar geldiği zaman ateş yakıp, kutlamalar yapılırken, eski dönemlerde Hıdırellez kutlamaları daha farklı olmaktaydı. Eskilerde baharın gelişiyle birlikte kuzu ve kuzu ciğeri tüketilir ve bitkiler toplanıp, kaynatılıp içilirmiş. Baharda ilk kuzu eti yenilmesi, sağlık ve şifayı işaret etmektedir. Şimdiler de ise kırlarda çiçeklerin toplanıp, kaynattıktan sonra içilmesi hastalıklara iyi geleceğini işaret eder. Aynı zamanda kaynatılan su ile 40 gün duş alınması gençleşmeye işaret edilir.

Baharın habercisi olan Hıdırellez’e halkın her kesiminden insan katılır ve ateşler yakılarak üstünden atlayıp, dilek tutulur.

5 Mayısıs 2020 Salı tarihinden 6 Mayısıs 2020 Çarşamba tarihine kadar Hıdırellez kutlanmaktadır. Hıdırellez’in bazı gelenekleri vardır. gül dallarına para bırakılır veya boş cüzdan bırakılır. Bereket ve bolluğun artacağına inanılır bu gelenek ile.

Bir diğer gelenek ise; gül dallarının dibinde dilek dilemektir. Hıdırellez gecesinde yapılan bu gelenekte, dilek kâğıdına, istekler yazılır. Bir diğer dilek dileme biçimi ise, gül ağacına para asmaktır. Asılan dilek ve paralar Hıdırellez günü tekrardan toplanır. Toplanılan para o yıl boyunca harcanmaz.

Hıdırellez günü insanlar dua etmektedir. Bereket duası ise şu şekildedir.

Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya Hızır Ya İlyas