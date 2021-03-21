2021 Hıdırellez ne zamandır, hangi tarihte kutlanır? Hıdırellez 2021 hangi ay hangi gün kutlanır?

Baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hızır ve İlyas’ın adlarıyla ortaya çıkan Hıdırellez kelimesi, mevsimlik bayramlardan bir tanesi olarak bilinir. Peki, 2021 yılında Hıdırrellez ne zaman kutlanacak?

Hıdırellez’in kutlanacağı tarih

Mart ayına girmemizle birlikte merak edilen konuların başında Hıdırellez’in tarihi geliyor. Baharın müjdesi olarak bilinen Hıdırellez, Mayısıs ayında kutlanıyor. 5-6 Mayısıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez, doğanın canlanması ve bereket anlamına gelmektedir. Hıdırellez için çeşitli etkinlikler düzenlemek isteyen vatandaşlar, hazırlıklara başlamış durumda.

Hıdırellez’in sahip olduğu gelenekler

Hıdırellez’in kutlandığı günde, güneş doğmadan önce su kenarına giden kadınlar, bu suyla ellerini ve yüzlerini yıkarlar. Hıdırellez’den 1 gün önce ise gül ağacının dibine fasulye gömen insanlar, fasulyenin yeşermesi durumunda dileklerinin kabul olacağına inanırlar. Hıdırellez’in en bilinen geleneği ise ateşin üstünden atlamaktır. Ateş yakan insanlar, bu ateşin üstünden atlarken dilek tutarlar ve dileklerinin kabul olacağına inanırlar.