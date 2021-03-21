İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

2021 Hıdırellez ne zamandır, hangi tarihte kutlanır? Hıdırellez 2021 hangi ay hangi gün kutlanır?

Mart ayına girmemizle birlikte merak edilen konuların başında Hıdırellez geliyor. Hıdırellez’in ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, bu konuda araştırmalar yapıyor. 2021 Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez hangi ay kutlanıyor? İşte detaylar...

21 Mart 2021 Pazar 17:09
2021 Hıdırellez ne zamandır, hangi tarihte kutlanır? Hıdırellez 2021 hangi ay hangi gün kutlanır?
Takip Et:

Baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hızır ve İlyas’ın adlarıyla ortaya çıkan Hıdırellez kelimesi, mevsimlik bayramlardan bir tanesi olarak bilinir. Peki, 2021 yılında Hıdırrellez ne zaman kutlanacak?

Hıdırellez’in kutlanacağı tarih

Mart ayına girmemizle birlikte merak edilen konuların başında Hıdırellez’in tarihi geliyor. Baharın müjdesi olarak bilinen Hıdırellez, Mayısıs ayında kutlanıyor. 5-6 Mayısıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez, doğanın canlanması ve bereket anlamına gelmektedir. Hıdırellez için çeşitli etkinlikler düzenlemek isteyen vatandaşlar, hazırlıklara başlamış durumda.

Hıdırellez’in sahip olduğu gelenekler

Hıdırellez’in kutlandığı günde, güneş doğmadan önce su kenarına giden kadınlar, bu suyla ellerini ve yüzlerini yıkarlar. Hıdırellez’den 1 gün önce ise gül ağacının dibine fasulye gömen insanlar, fasulyenin yeşermesi durumunda dileklerinin kabul olacağına inanırlar. Hıdırellez’in en bilinen geleneği ise ateşin üstünden atlamaktır. Ateş yakan insanlar, bu ateşin üstünden atlarken dilek tutarlar ve dileklerinin kabul olacağına inanırlar.



Son Güncelleme: 21.03.2021 17:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HıdırellezBahar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21 Mart ekinoksu ile neler gerçekleşecek?
21 Mart ekinoksu ile neler gerçekleşecek?
22-28 Mart 2021 haftalık burç yorumları
22-28 Mart 2021 haftalık burç yorumları
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 21 Mart Cumartesi bugünkü gazete manşetleri oku
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 21 Mart Cumartesi bugünkü gazete manşetleri oku
Nevruz mesajları; Nevruz Bayramı kutlama mesajları
Nevruz mesajları; Nevruz Bayramı kutlama mesajları
Süper Lig 31. hafta puan durumu ve maç sonuçları 21 Mart Pazar - Süper Lig'de 30. hafta kalan maçlar
Süper Lig 31. hafta puan durumu ve maç sonuçları 21 Mart Pazar - Süper Lig'de 30. hafta kalan maçlar
İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi tam metni
İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi tam metni

Popüler Haberler

2021 Hıdırellez ne zamandır, hangi tarihte kutlanır? Hıdırellez 2021 hangi ay hangi gün kutlanır?
Tozkoparan İskender Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Kanada güncel asgari ücret tutarları 2021
İŞKUR 21 Mart 2021 Pazar tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
Ekinoks nedir, ne demek? 21 Mart Ekinoksunda neler olur?
21 Mart ekinoksu ile neler gerçekleşecek?
Reyting sonuçları 21 Mart 2021 Pazar! Teşkilat, Arıza, Survivor, Hercai ve Kefaret dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cumartesi reytingleri
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 21 Mart Cumartesi bugünkü gazete manşetleri oku
Savaşçı dizisi yeni sezon neden başlamıyor?
Beşiktaş-Fenerbahçe ceza sınırında olan ve sakat olan futbolcular - BJK FB derbi maçı sakatlık durumları
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gökşin Saraç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
3003 nitelik kodu nedir, ne anlama gelmektedir?
Rüyada kılıç görmek ne demektir? Rüyada kılıç görmenin tabiri ve anlamı
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Özge Törer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çiftçi tarım kredisi nasıl alınır?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Naz Eyüboğlu nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisinde Beyza karakterini Melis Yıldıran canlandırıyor
TJK 21 Mart 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Masum 364. Bölüm bölüm izle 21 Mart Pazar son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
BluTV Çıplak 2. sezon ne zaman başlayacak? Çıplak yeni sezonu ile geri dönüyor
21 Mart 2021 Pazar bugün hangi maçlar var? Süper Lig 21 Mart 2021 Pazar maç programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.