2021 Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez hangi gün ve ayda

Baharın gelişi müjdeleyen halk arasında Hıdırellez olarak bilinen Hızır Günü, mevsimlik beyramlardan bir tanesidir. Hızır ve İlyas isimlerinin bir araya gelmesiyle oluşan Hıdırellez, yazın başlangıcı olarak kabul edilne 6 Mayısıs gününe verilen isimdir.

Hıdırellez ne zaman?

Hıdırellez her senenin 5-6 Mayısıs tarihlerinde kutlanır. 2017'de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde alınan Hıdırellez; Baharın müjdeleyicisi olarak canlanma ve bereketi simgeler. Hıdırellez 5 Mayısıs akşamından başlayarak 6 mayıs sabahına kadar sürmektedir. Ayrıca bunun yanında farklı etkinlikler de düzenlenmektedir.

Halk arasında Hıdırellez, zorda kalanların yardımlarına koşma, bereket getirme, gelecek zamanda dilekleri gerçekleştirme anlamlarına gelemktedir.

Hıdırellez'in gelişiyle toprak canlanır, sular çoğalır ve berektin geldiği snlsşılır. Hıdırellez günlerinde toplanılarak mesirlik alanlara piknik yapmaya ve eğlenmeye gidilir. Hıdırellez için hazırlıklara 5 Mayısıs günündne başlanır. Dilek ve inançlar için yapılan hazırlıklarda bolluk bereket, kısmet ve sanş talepleriyle hazırlıklar bulunmaktadır.

Hıdırellez gelenekleri

Blıkesir ve Çanakkale'de yer alan bazı bölgelerde Hıdırellez gününde güneş doğumundan önce su kenarlarına gidilir ve kadınlar suyla ellerini yıkarlar. Pek çok kentte Hıdırellez öncesi akşamında gül ağacının dibine fasulya gömülür ve bu sabaha kadar yeşerirse tutulan dileğin gerçek olacağına inanılır. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde de Hıdırellez etkinlikleri çerçevesinde Ulupınar Mağarası'nda yakılan ateşin üzerinden dilek tutuularak atlanır.

Burhaniye ilçesinde de Karınca Deresi'ne dilek tutularak taş fırlatılır. Daha sonra dere kenarına inen halk sahip olmak istediklerinin resimlerini dere kenarına çizer. Kütahya'da da çiğ damlaları ile mayanalanarak yapılan yoğurt, bir sene boyunca damızlık yoğurt olarak kullanılır. Bu yoğurdun üzerine Nazar değmesi şeklinde çörek otu serpilerek yalnızca akrabalra dağıtılır ve bu yoğurt mayasının suyundan mayalanan hamur ile de ekmek yapılır.