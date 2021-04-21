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2021 Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez nedir, neden kutlanıyor, nasıl kutlanır?

Baharın müjdeleyicisi olan Hıdırellez'in ne zaman kutlanacağı birçok kişi tarafından merak konusu oldu. 2021 yılı Hıdırellez ne zaman kutlanacak, Hıdırellez nedir ve nasıl kutlanır gibi soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:26
2021 Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez nedir, neden kutlanıyor, nasıl kutlanır?
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İlkbaharın habercisi olarak bilinen Hıdırellez de, dualar edilir, dilekler tutulur ve çeşitli etkinlikler yapılır.

Hıdırellez nedir?

Hıdrellez, Anadolu topraklarında baharın habercisi olarak kutlanan bayramdır. Rûz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da ismi olan Hıdrellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber'in yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılarak kutlanmaktadır. Bu isim de iki peygamberin adından gelmektedir. Hızır ve İlyas sözcükleri birleştirerek zaman içinde Hıdırellez şeklini almıştır.

Hıdırellez ne zaman?

Hıdırellez, 2021 yılında 5 Mayısıs Çarşamba gününü 6 Mayısıs Perşembe günü bağlayan gece kutlanacaktır.




Son Güncelleme: 21.04.2021 00:26
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