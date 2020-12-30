2021 hibe kredi veren devlet kurumları başvuru şartları ve adresleri

Devletin sağladığı hibe kredisinden yararlanmak için öncelikle hibe kredisini sağlamakta olan devlet kurumlarına başvurulması gereklidir. KOSGEB, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve kamu bankları tarafından hibe kredisi verilmektedir. Kişinin hibe kredisine başvurabilmesi için 18 yaşında ve 18 yaşından büyük olması şart koşulmaktadır. Eğer kişi Tarım veya hayvancılık ile uğraşıyorsa Çiftçi Kayıt Sistemi evraklarının olması şart koşulmuştur.

Hibe kredisinden yararlanabilmek için, hibe kredisinin kapsadığı iş görevlerinde faaliyet göstermesi ve bu gösterdiği faaliyetin devlet tarafından onaylanması gereklidir. Ayrıyeten hibe kredisinden yararlanmak için başvuruda bulunan bireylerin, herhangi bir işte sigortalı olarak görev almaması istenmektedir(uğraştığı faaliyetin tek işi olması). Yatırım ve işletme kredi yardımı kapsamında, işletmenin harcamalarının ödenebilmesi ve verilecek olan hizmetlerin en iyi hale getirilmesi için devlet hibe kredisi imkanı sunmaktadır.

Kimler Devletten Hibe Kredisi Alabilir?

Başvuru yaptığı taktirde devlet tarafından hibe kredisi alabilecek olanların listesi aşağıda olduğu gibidir;

Aktif olarak hayvancılık yapmakta olan çiftçiler,

Tarımsal toprak altı ve toprak üstü olarak bitki, sebze ve meyve üretimi yapanlar,

Girişimcilere, yani aklında planladığı iş projesini üretmekte olan bireyler,

Esnaflık yapmakta olan vatandaş,

KOBİ olan bireyler.

İş kurmak isteyenler için hibe kredisi başvurusu

Aklında yeni bir iş planlayan ve bu işi hayata geçirmek isteyen girişimciler için devlet hibe kredisi desteği sağlamaktadır. Girişimci bireyin yapması gereken KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerden bir tanesi hakkında planlamakta olduğu bir iş fikri olması. Hangi sektörler olduğunu bilmek isteyen bireylerin yapması gereken ise; KOSGEB’e ait resmi intenet sayfasına giriş yaparak oradan desteklenmekte olan sektörlerin listesine bakmaktır.

Bundan sonrasında KOSGEB’in vereceği uygulamalı girişimcilik derslerine kaydını yaptırması ve ardından başarılı bir şekilde alacağı dersleri tamamlaması. Birey bunları başardığında KOSGEB tarafından sertifika verilecektir. Hibe desteği alacağı işi kurmak için hazırlıklara başlamalı ve işletmeyi açmaları gereklidir. İşletmenin açılmaya başlandığı esnada tüm masraflar tutulmalıdır. KOSGEB’e başvuruda bulunduktan sonra eğer başvurusu olumlu sonuçlanırsa; işletmeyi açarken yapılmış olan masraflar karşılanacaktır.

Genç Çitçiye Verilecek Olan Hibe Kredisi

Tarımsal alanda yükselme amacıyla verilecek olan Genç Çiftçi hibe desteği, Tarım ve Orman bakanlığı tarafından verilmektedir. Genç çiftçi hibe kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşın öncelikle yapması gereken; https://gencciftci.tarim.gov.tr sayfasına gitmektir. Ardından bu sayfada ön kaydını tamamlamalı ve sisteme üye olmalıdır. Üyelik alamayanlar: ÇKS kaydını yapmalı ve sonra sisteme giriş yapmalıdır. Genç çiftçiden istenilen başvuru şartları ve evraklar aşağıdaki gibidir;

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kopyası istenilir,

Taahhütname,

Başvuruda bulunan genç çiftçi, okuyup yazabildiğini kanıtlamak için diploma vermelidir,

Genç Çiftçi projesinin başvuru dilekçesinin doldurulup verilmesi istenir,

Projenin tanıtım formunu talep etmesi gerekmektedir,

Maaşlı bir şekilde herhangi bir yerde çalışmadığına dair belge götürmesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumundan bu belge alınabilir.

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Turizm, Hayvancılık ve Bitkisel Ekim için Hibe Kredisi Kimlere Verilir?

IPARD- 2 çerçevesine girmekte olan turizm, hayvancılık ve bitkisel ekim sektörlerinde çalışmakta olan bireyler hibe kredisi alabilmektedir. Bu işletme çeşitleri ise:

Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve pazarlanması adına geri ödeme istenmeden verilen yüzde 50’lik hibe kredisi,

Süt ve süt ürünleri üretmekte olan tarım bazlı işletmelere yüzde 60 hibe desteği yapılmaktadır.

Etin ve et ürünlerini işlemek ve pazarlamak adına faaliyet göstermekte olan yerlere en düşük yüzde 50’lik geri ödemesiz kredi verilecek,

Kırsal alanlarda sürdürülecek olan turizm faaliyetleri için; en az yüzde 50’lik geri ödemesiz hibe kredisinden yararlanılabilmektedir,

Çiftçi işlemlerinin daha artması ve yayılması amacıyla arıcılık yapmakta olanlara da geri ödemesiz kredi verilir,

Kültür balıkçılığı sektörünü yaygınlaştırmak amacıyla hibe kredileri verilir.

Yerel olarak üretilmekte olan ürünler ile mikro işletmelerinin geliştirilmesi adına kredi verilir.

Tarımsal üretimler, turizm ve hayvancılık sektöründe işletme sahibi olanlar devletten hibe kredisi talep ederlerse; yatırımları yüzde 50’si ve yüzde 70’i aralarında seyredecek oranlara geri vermeksizin kredi alabilirler.

Genç çiftçilere 30 bin Türk lirasına kadar destek verilmektedir. İstenilen şartlar ise

KOSGEB’in Desteklediği Sektörler Hangileridir

KOSGEB tarafından desteklenmekte olan bütün sektörlere KOSGEB’ in resmi web sayfasından ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu liste içerisinde bulunacak olan işletmeler, birbiri içerisinde kollara ayrılmıştır ve her kol için farklı bir çalışma prensibi bulunmaktadır. Bu iş kollarının hepsinin birbirinden farklı kodları bulunmaktadır. Başvuru esnasında bu kodlar kullanacaktır ve adları NACE koddur. NACE kodlarına önek vermek gerekirse;

S’li NACE kodları; ‘Diğer Hizmet Faaliyetleri’ sektörüdür.

95’li NACE kodları; ‘Bilgisayar, kişisel eşya ve ev eşyalarını tamir etme’ sektörüdür.

23’lü NACE kodları ‘Ayakkabıların ve deri bazlı eşyaların tamir edilmesi’ sektörüne ait.

KOSGEB’in verdiği desteklere başvuru yapabilmek için, başvuruda bulunulacak olan işin kesinlikle kod listesinde yer alması gereklidir. Kod listesinde bulunmayan işyerleri için destek başvurusunda bulunulmamaktadır.

KOSGEB tarafından desteklenmekte olan Bölgeler ve Desteklenme oranı

KOSGEB’in desteklemekte olduğu yerler 6’ya ayrılmıştır. Bu yerlerde ise KOSGEB’in bulunduğu destek değişebilmektedir. 19. 06. 2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanan yerlerin sıralanması şöyledir;

1.Bölge: Muğla, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Antalya.

2.Bölge: Aydın, Bolu, Denizli, Adana, Denizli, Edine, Kırklareli, Konya, Yalova, Çanakkale, Tekirdağ ve Kayseri.

3.Bölge: Samsun, Zonguldak, Trabzon, Mersin, Karaman, Manisa, Gaziantep, Karabük, Bilecek, Balıkesir ve Burdur.

4.Bölge: Sivas, Malatya, Rize, Nevşehir, Kütahya, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Hatay, Erzincan, Elazığ, Çorum, Düzce, Amasya, Afyonkarahisar, Bilecek, Balıkesir ve Burdur.

5.Bölge: Bayburt, Aksaray, Adıyaman, Çankırı, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Osmaniye, Kilis, Niğde, Kahramanmaraş, Sinop, Tunceli, Yozgat ve Tokat.

6.Bölge. Gökçeada, Bozcada, Şanlıurfa, Van, Siirt, Şınak, Kars, Muş, Iğdır, Mardin, Bitlis, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır, Ardahan, Ağrı ve Batman.

1.bölge ile 2. Bölgelerde yer almakta olan bölgeler için, başvuran kişiler erkekse yüzde 60’lık bir oranda destek alabilirler. Başvuranlar kadın bir girişimci, şehit yakını, gazi veya gazi yakını ve engelli bir girişimci ise yüzde 80 oranında destek alabilmektedir. Kalan diğer yerlerde erkek girişimcilere yüzde 70 destek verilir. Kadın veya engelli, şehit veya gazi yakını için yüzde 90’lık destek verilir.

Uygulamalı Bir Şekilde Girişimci Olmak için Eğitimler Nereden Alınmalı?

Uygulamalı Girişimcilik Dersleri KOSGEB tarafından başvuruda bulunmuş olan bütün vatandaşlara ücretsiz bir şekilde sağlanmaktadır. Verilecek olan dersler için ilanlar KOSGEB’in resmi intenet sayfasından yayımlanmaktadır. Kurslara katılıp ders almak isteyenler, e-Devlet aracılığı ile sisteme giriş yapabilirler.

KOSGEB’in Girişimcilere Vermekte Olduğu Destek Programları

KOSGEB’in vermekte olduğu hibe destekleri için öncelikle ‘Girişimcilik Desteği’ almalıdır. 2018 senesinden beri verilmekte olan ve önümüzdeki dönemlerde de verilmeye devam edilecek olan girişimciye destek paketlerine yepyeni bir paket daha eklendi. 2019 senesinden verilmeye başlanan ‘Girişimcilik Geliştirme ve Destekleme Programı’ çerçevesinde girişimcilere 360 bin Türk lirasına kadar destek veriliyor. Verilmekte olan bu desteklerin amacıysa; girişimciler tarafından yeni projeler yapılmasını arttırmak, bu projeleri geliştirip büyütmektir. Girişimciye verilen seçenekler ise;

İşi açma ve işyerini kurma desteği, 5 bin Türk lirası ile 10 bin Türk lirası arasında verilecek hibe ödemesi,

İşyerinin gösterdiği performans neticesinde hibe destekleri değişiklik gösterecektir,

300 bin Türk lirası değerinde teçhizat ve yazılım gibi; açacağı işletmenin giderlerini karşılamak amacıyla verilmekte olan kredi desteği de bulunmaktadır. Lakin bu destek geri ödemelidir.

KOSGEB Tarafından Girişimcilere Destek

Verilmekte olan bu destek çerçevesinde 50 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirası değerine kadar geri ödemeli bir şekilde kredi imkanı bulunmaktadır. Koşullara uyumlu olan bütün girişimci vatandaşlar başvurusunu başlatabilir. Bu destek çerçevesinde İşletme Kuruluş Desteği olarak verilmekte olan geri ödemesiz 2 bin Türk lirası da bulunuyor.

İşletmenin kurulma dönemlerinde ihtiyacı bulunan makineleri, donanımları ve teçhizatları geri ödemesiz olarak alabilmek için kişiye 18 bin Türk lirasına kadar geri ödemesiz hibe desteği verilmektedir. İşletme giderlerinin ödenebilmesi için verilen destek ise yaklaşık olarak 30 bin Türk lirası civarındadır ve geri ödemesizdir. Bunun yanında 100 bin Türk lirasına kadar, düşük faizli ve yüksek vadeli kredi imkanı sunulmakta.

KOSGEB Destekleri için Başvuruda Bulunmak

KOSGEB’e başvurmak için en kolay yöntem KOSGEB’in resmi web sayfası aracılığı ile başvuruda bulunmaktır. Siteye giriş yapıldıktan sonra kayıt işlemleri takip edilmelidir. Veri tabanına kaydoltuktan sonrasında KOBİ beyannamesi verilir. Bu işlemi yapabilmek için e-Devlet sistemine girilmeli ve gerekli formun e-Devlet üzerinden doldurulması gerekmektedir. Bu işlemden sonra kişinin kafasında planladığı işletme ve gerekli evrakların hazırlanması, bu belgeler ile birlikte KOSGEB il veya ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yapılan başvuru iki ayın içinde sonuçlanmaktadır. Olumlu bir şekilde sonuçlanırsa kişinin adına ödeme hemen yapılmaktadır. KOSGEB destekleri kapsamında yapılan araştırmalar, KOSGEB tarafından belirlenen uzman kadro ile yapılır. İş planlaması ve işletme projesi gibi detaylar eğitimlerde öğrenilmektedir.