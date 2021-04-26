2021 hangi filmler Oscar ödülü aldı? 93. Oscar ödül kazanan yapım ve isimler tam listesi

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana düzenlenen ve bu yıl 93.sü hazırlanan Oscar Ödülleri sahiplerine ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına rağmen yüz yüze tören gerçekleşti. Tören, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda kutlandı. Misafirler test sonucuna göre ve sosyal mesafeye uyarak katıldı.
93.sü kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri 6 dalda aday olan Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. En iyi kadın oyuncusu Frances McDormand, olurken, The Father filmindeki performansıyla Anthony Hopkins En İyi Erkek Oyuncu seçildi.
En iyi yönetmen ise "Nomadland" filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı. En iyi yönetmen ödülü alan ikinci kadın olan Zhao, filmde 60’lı yaşlarında bir kadının çektiği ekonomik krizine daha sonra hayatında verdiği mücadeleyi konu alıyor.
En iyi kadın oyuncu
Frances Mcdormand
En iyi erkek oyuncu
Anthony Hopkins
En iyi yönetmen
Chloé Zhao - Nomadland
Adaylar
Thomas Vinterberg - Another Round
David Fincher - Mank
Lee Isaac Chung - Minari
Chloé Zhao - Nomadland
Emerald Fennell- Promising Young Woman
En iyi orijinal senaryo
Emerald Fennell-Promising Young Woman
Adaylar
Judas and the Black Messiah
Minari
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of Chicago 7
En iyi uyarlama senaryo
Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father
Adaylar
Chloé Zhao - Nomadland
Kemp Powers - One Night in Miami
Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father
Sacha Baron Cohen ve yazar ekibi - Borat Subsequent Moviefilm
Ramin Bahrani - The White Tiger
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
Adaylar
Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
Leslie Odom Jr. - One Night in Miami
Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah
Paul Raci - Sound of Metal
En iyi film uluslararası
Another Round (Danimarka)
Adaylar
Another Round (Danimarka)
Better Days (Hong Kong)
Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)
Collective (Romanya)
En iyi saç ve makyaj tasarımı
Ma Rainey's Black Bottom
Adaylar
Ma Rainey's Black Bottom
Hillbilly Elegy
Emma
Mank
Pinocchio
En iyi ses
Sound of Metal
Adaylar
Greyhound
Mank
News of the World
Soul
Sound of Metal
En iyi kostüm tasarımı
Ma Rainey's Black Bottom
Adaylar
Emma
Ma Rainey's Black Bottom
Mank
Mulan
Pinocchio
En iyi belgesel
My Octopus teacher
AdaylarCollective
Time
Crip Camp
The Mole Agent
My Octopus Teacher
En iyi kısa film
Two Distant Strangers
Adaylar
Feeling Through
The Letter Room
The Present
Two Distant Strangers
White Eye
En iyi animasyon film
Soul
Adaylar
Soul
Wolfwalkers
Over the Moon
A Shaund of the Sheep Movie
Onward