2021 hangi filmler Oscar ödülü aldı? 93. Oscar ödül kazanan yapım ve isimler tam listesi

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana düzenlenen ve bu yıl 93.sü hazırlanan Oscar Ödülleri sahiplerine ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına rağmen yüz yüze tören gerçekleşti. Tören, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda kutlandı. Misafirler test sonucuna göre ve sosyal mesafeye uyarak katıldı.

93.sü kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri 6 dalda aday olan Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. En iyi kadın oyuncusu Frances McDormand, olurken, The Father filmindeki performansıyla Anthony Hopkins En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

En iyi yönetmen ise "Nomadland" filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı. En iyi yönetmen ödülü alan ikinci kadın olan Zhao, filmde 60’lı yaşlarında bir kadının çektiği ekonomik krizine daha sonra hayatında verdiği mücadeleyi konu alıyor.

En iyi kadın oyuncu

Frances Mcdormand

En iyi erkek oyuncu

Anthony Hopkins

En iyi yönetmen

Chloé Zhao - Nomadland

Adaylar

Thomas Vinterberg - Another Round

David Fincher - Mank

Lee Isaac Chung - Minari

Chloé Zhao - Nomadland

Emerald Fennell- Promising Young Woman

En iyi orijinal senaryo

Emerald Fennell-Promising Young Woman

Adaylar

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of Chicago 7

En iyi uyarlama senaryo

Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

Adaylar

Chloé Zhao - Nomadland

Kemp Powers - One Night in Miami

Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

Sacha Baron Cohen ve yazar ekibi - Borat Subsequent Moviefilm

Ramin Bahrani - The White Tiger

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Adaylar

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr. - One Night in Miami

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

Paul Raci - Sound of Metal

En iyi film uluslararası

Another Round (Danimarka)

Adaylar

Another Round (Danimarka)

Better Days (Hong Kong)

Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)

Collective (Romanya)

En iyi saç ve makyaj tasarımı

The Man Who Sold His Skin (Tunus)

Ma Rainey's Black Bottom

Adaylar

Ma Rainey's Black Bottom

Hillbilly Elegy

Emma

Mank

Pinocchio

En iyi ses

Sound of Metal

Adaylar

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

En iyi kostüm tasarımı

Ma Rainey's Black Bottom

Adaylar

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

En iyi belgesel

My Octopus teacher

Adaylar

Collective

Time

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

En iyi kısa film

Two Distant Strangers

Adaylar

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

En iyi animasyon film

Soul

Adaylar

Soul

Wolfwalkers

Over the Moon

A Shaund of the Sheep Movie

Onward