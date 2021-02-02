2021 Hamsi avı yasağı ne zaman bitiyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterlere göre, hamsi boyutu belirlenen sınırın altında ise avlanma yasaklandı. Bu, hamsi türlerini korumak içindi uygulanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yakın zamanda açıkladığı bir kararda esnemenin meydana geldiği belirtildi. Bakanlık, "İstanbul ve Kocaeli'nin doğu kesiminde hamsi avına kapatılan alanın 7 Şubat 2021'e kadar beklemeden avlanmaya açıldığını" açıkladı.

Hamsi yasağı kalktı mı?

Karadeniz ve Marmara Denizi'nde avlanması yaygın olan hamsi balığı tam da mevsimi geldiğinde tam vatandaşların tercihi olan balık türü olmaktadır. Çeşitli tariflerde yer alan hamsiye bu sezon daha fazla rağbet olduğu biliniyor.

Son zamanlarda, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün hamsi türlerinin belirli dönemlerde avlanmasının yasaklanması ve nüfusun korunmasına kısıtlamalar getirilmesi yönündeki kararları çok tartışıldı. Duyuru ile av yasağı 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı. Şimdi bakanlık bu karara esnedi. Yeni karar, İstanbul'un doğusunda ve Kocaeli sınırları içinde daha önce kısmen yasaklanıp iki kez durdurulan ticari hamsi avcılığına getirilen yasağı kaldırdı. Diğer bölgeler için yasak, daha önce duyurulan 7 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.