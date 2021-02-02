İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

2021 Hamsi avı yasağı ne zaman bitiyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan son açıklamalarda hamsi yasağı hakkında konular ele alındı. hamsi yasağı kaldırıldı mı? Hamsi avına izin veriliyor mu yasak mı? 2021'de hamsi yasağı ne zaman sona erecek? Gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı.

02 Şubat 2021 Salı 23:34
2021 Hamsi avı yasağı ne zaman bitiyor?
Takip Et:

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterlere göre, hamsi boyutu belirlenen sınırın altında ise avlanma yasaklandı. Bu, hamsi türlerini korumak içindi uygulanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yakın zamanda açıkladığı bir kararda esnemenin meydana geldiği belirtildi. Bakanlık, "İstanbul ve Kocaeli'nin doğu kesiminde hamsi avına kapatılan alanın 7 Şubat 2021'e kadar beklemeden avlanmaya açıldığını" açıkladı.

Hamsi yasağı kalktı mı?

Karadeniz ve Marmara Denizi'nde avlanması yaygın olan hamsi balığı tam da mevsimi geldiğinde tam vatandaşların tercihi olan balık türü olmaktadır. Çeşitli tariflerde yer alan hamsiye bu sezon daha fazla rağbet olduğu biliniyor.

Son zamanlarda, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün hamsi türlerinin belirli dönemlerde avlanmasının yasaklanması ve nüfusun korunmasına kısıtlamalar getirilmesi yönündeki kararları çok tartışıldı. Duyuru ile av yasağı 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı. Şimdi bakanlık bu karara esnedi. Yeni karar, İstanbul'un doğusunda ve Kocaeli sınırları içinde daha önce kısmen yasaklanıp iki kez durdurulan ticari hamsi avcılığına getirilen yasağı kaldırdı. Diğer bölgeler için yasak, daha önce duyurulan 7 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.



Son Güncelleme: 02.02.2021 23:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HamsiYasakBalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marketler kaça kadar açık? Bim, A101, Şok hangi saatlerde açık? Bakanlık duyurdu
Marketler kaça kadar açık? Bim, A101, Şok hangi saatlerde açık? Bakanlık duyurdu
Kayseri’de vurduğu kişiyi acil servise bırakıp kaçtı
Kayseri’de vurduğu kişiyi acil servise bırakıp kaçtı
Kütahya'da ucu açık kabloyu prize takan çocuk akıma kapıldı, hayatını kaybetti
Kütahya'da ucu açık kabloyu prize takan çocuk akıma kapıldı, hayatını kaybetti
Araçlarıyla Erciyes Dağı'nda mahsur kalan teyze-yeğen kurtarıldı
Araçlarıyla Erciyes Dağı'nda mahsur kalan teyze-yeğen kurtarıldı
Regaip Kandili ne zaman? 2021 Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?
Regaip Kandili ne zaman? 2021 Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?
Kayseri'de iki hırsız çaldıkları araç ile yakalandılar
Kayseri'de iki hırsız çaldıkları araç ile yakalandılar

Popüler Haberler

2021 Hamsi avı yasağı ne zaman bitiyor?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? FB - GS derbi maçı tarihi
PTTAVM alışveriş nasıl yapılır? PTTAVM giriş ve ucuz gıda ürünleri alışverişi
Stüdyo daire nasıl olur, özellikleri nelerdir?
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Süper Lig'de bu hafta hangi gün, hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta programı
Survivor 2021'in yeni yarışmacıları Gonca, Aleyna ve Doğan kimdir?
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sınav notu, sınav tarihi, başarı ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? E-okul VBS öğrenci işleri giriş
İntenetten ucuz uçak bileti almak için fiyatların en uygun olduğu zamanlar
Kanalların yayın akışları 15 Ağustos Perşembe - ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV yayın akışları! Tv'de bugün hangi diziler ve programlar var?
PUBG Mobile Lite yeni güncellemesi ne zaman yapılacak? 0.17.0 güncellemesi ile gelecek özellikler neler?
Jandarma Subay alımı başvuru sonuçları KPSS taban puanı belli oldu mu?
Odeabank’tan sıfır araç için avantajlı taşıt kredisi kampanyası 2021
E-Devlet YÖK Yükseköğretim Mezun Belgesi sorgulama işlemleri
Heyet Raporu ücreti ne kadardır, kaç günde çıkar?
İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Şubat 2021 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?
Aktifbank 5000 TL kredi başvurusu
e-Devlet aracılığı ile acil toplanma alanı sorgulama sayfası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.