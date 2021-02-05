2021 Hamsi av yasağı ne zaman bitecek?

Uzun zamandır uygulanmakta olan hamsi av yasaklarının ne zaman biteceği merak konusu. Yasağın ne zaman kalkacağı ise sonunda belli oldu. Peki yasağın kalkma süreci nasıl işleyecek ve neler yaşanacak?

Bakan Bekir Pakdemirli’nin yaptığı açıklamalara göre hamsi av yasakları 7 Şubat 01.00 tarihi itibariyle kaldırılacak. Bu tarih itibariyle balıkçıların tedbirli bir şekilde avcılık sürdürebileceklerini dile getirdi. Av için İl ve İlçe Müdürlüğüne yazılı bir beyan verilmesi gerektiği söylendi. Av gemisine nezaret edilebilmesi için en az bir kişi bakanlık tarafından seçilecek. Karadeniz’e kıyısı olan tüm İl Müdürlüklerinde ise 1-2 arası karaya çıkış noktaları seçilecek. Avlanan hamsilerin ise bu noktalara getirilip buralardan İl ve İlçe Müdürlüğü gözetimi altında toplanacak. Gemilerde ise elek sistemi ve tambur olmaması gerektiği veya mühürlenmesi gerektiği dile getirildi. Dokuz santimetrenin altında kalan hamsilerin ise avlanması kanunlar gereğince yasak.

