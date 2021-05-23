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2021 Halkalı Güneş tutulması nedir, ne zaman gerçekleşecek? Halkalı güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Her yıl gerçekleşen Güneş tutulması, bu yıl da merakla bekleniyor. Bu yıl halkalı bir şekilde yani parçalı şekilde görülecek olan Güneş tutulması, doğaseverlerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Halkalı Güneş tutulması nedir? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi? İşte tüm bu soruların yanıtı...

23 Mayıs 2021 Pazar 21:14
2021 Halkalı Güneş tutulması nedir, ne zaman gerçekleşecek? Halkalı güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi?
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Doğaseverler tarafından her yıl büyük bir heyecanla beklenen Güneş tutulması, bu yıl da merakla bekleniyor. Hem heyecanı hem de görsel şöleni yanında getiren Güneş tutulması, son zamanlarda en çok araştırılan konuların başında geliyor. Bu sene sadece belirli bölgelerde görülecek olan Güneş tutulması için geri sayım başladı. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Türkiye’den görülecek mi? Halkalı Güneş tutulması ne demek? İşte yanıtları...

Güneş tutulması ne zaman? Türkiye’den görülecek mi?

Güneş tutulması bu yıl 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Saat 11.12’de gerçekleşecek olan tutulma, ne yazık ki Türkiye’den izlenemeyecek. Halkalı şekilde olacak tutulma, Kuzey Amerika, Rusya’nın Kuzey Doğu’su ve Grönland gibi yerlerden seyredilebilecek.

Halkalı Güneş tutulması ne anlama geliyor?

Güneş tutulması bu yıl halkalı bir şekilde görülecek. Ay’ın, Güneş’in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş’i tam örtmediği zaman oluşan halkalı Güneş tutulması, bu yıl gerçekleşecek. Güneş diski bu yıl Ay tarafından tamamen örtülemeyeceği için bu tutulma Dünya’dan halkalı bir şekilde gözükecek.


Son Güncelleme: 23.05.2021 21:14
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