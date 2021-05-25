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2021 Halkalı Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Yılın belirli zamanlarında güneş tutulması gerçekleşiyor. Doğaseverlerin takip ettiği 2021 yılı güneş tutulması ne zaman? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Merak edilen tüm soruların yanıtını haberimizde yer veriyoruz.

25 Mayıs 2021 Salı 14:50
2021 Halkalı Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
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2021 Halkalı Güneş tutulması için beklenen gün yaklaşıyor. Tutulmayı izlemeyi sevenler ve doğaseverler için bunun tam tarihi ne zaman olacak? Türkiye'den izlenebilecek mi? Soruların cevabını siz değerli okuyucularımız için derledik.

Bazı bölgelerden takip edileceği kesinleşen halkalı güneş tutulması için geri sayım başladı. 

10 Haziran 2021 tarihinde halkalı güneş tutulması yaşanacağı kesinleşen tarihin saati 11.12'den sonra olacak fakat Türkiye sınırlarından izlenemeyecek. Tutulmanın izleneceği yerler ise, Kuzey Amerika Kuzey'i, Rusya'nın Kuzey Doğu'su ve Grönland'dan izlenecek. Ülkemizden izlenemeyeceği netleşen bu görüntü sosyal medya üzerinden verileceği konuşuluyor. Doğaseverlerin heyecanla beklediği bu an merakla bekleniyor. Her sene belirli zamanlarda tutulan ayın bu görüntüsü çok konuşulacak.

 


Son Güncelleme: 25.05.2021 14:50
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Anahtar Kelimeler:
Güneş Tutulması2021Halkalı Güneş
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