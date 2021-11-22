2021 Halı Yıkama İşçisi maaşları ne kadar? Halı Yıkama İşçisi ve iş ilanları

Halı yıkama işçisi kime denir?

Temizlenmesi için gelen halıların yıkamasını, hemen ardından durulanmasını ve kurutulmasını yapan; tüm bu işlemlerin ardından müşteriye teslim edilmek üzere paketleme yapan kişiye Halı Yıkama İşçisi adı verilmektedir.

Halı yıkama işçisi maaşı ne kadar?

Bu mesleğe sahip olan kişiler, aylık ortalama olarak 3.050 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 3.600 TL’dir. Eğer sizde böyle bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri iş ilanlarına https://www.iskur.gov.tr/ adresine tıklayarak bakabilirsiniz.

Bu mesleğe sahip olmak için hangi bölümü okumak, mezun olmak gerekmektedir?

Bu mesleği yapmak isteyenler kişilerden sadece okur-yazar olmaları beklenmektedir.

Halı yıkama mesleğini yapanlardan ne yapmaktadır?

Halı yıkama işlemleri ve ücretleri gibi konularda müşterilere bilgi vermek

Temizlenmesi için gelen halıları kontrol etmek ve teslim almak

Halıların özelliklerine ve ne kadar kirli olup olmadığına bakarak ona uygun yıkama tekniklerini belirleyip, halı yıkama makine ve ekipmanlarını kullanarak halıları yıkamak

Halıların kirlerini çıkarmak için halı yıkama şampuanları ve temizlik maddeleri kullanmak

Yıkanmış olan halıları kurulamak

Sıkma makinaları kullanarak halılardaki fazla suyu sıkmak

Halıları en uygun şekilde asarak kurumalarını sağlamak

Kurumuş olan halıları müşteriye teslim etmek üzere hazırlamak

Halılarını almaya gelen müşterilerin halılarını teslim etmek

Gerektiği zamanlarda yapılan yıkama işlemlerin ücretlerini almak ve fişini düzenleyerek vermek

Müşterilerin isteği halinde halıların özelliklerini, kullanım şekilleri ve benzeri konularda bilgi vermek

Müşterilerin, yapılan iş sonucunda memnuniyet ve şikayetlerini almak

Kullandığı araç-gereç ve ekipmanların temizliğini yapmak

Kullanılan makinaların bakım-onarımlarının yapılmasını sağlamak ve giderilmeyecek bir arıza durumunda tamir edilmesini sağlamak

Sorumlu olduğu bölümün temizlik işlerini ve düzenini sağlamak

Meslek alanında olan gelişmeleri takip ederek uygulanmasını sağlamak ve buna benzer birçok görevi yerine getirmektedir.

Meslek ana grubu nedir?

Nitelik gerektirmeyen meslekler

Meslek alt ana grubu nedir?

Temizlikçiler ve yardımcılar

Halı yıkama işçisi meslek grubu nedir?

Taşıt ve pencere temizleme ile çamaşır yıkama ve diğer elle yapılan temizlik işlerinde çalışanlar

Meslek birim grubu nedir?

Diğer temizlik işlerinde çalışanlar

Halı yıkama işçisi meslek kodu nedir?