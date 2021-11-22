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2021 Halı Yıkama İşçisi maaşları ne kadar? Halı Yıkama İşçisi ve iş ilanları

Temizlenmesi için gelen halıların yıkamasını, hemen ardından durulanmasını ve kurutulmasını yapan; tüm bu işlemlerin ardından müşteriye teslim edilmek üzere paketleme yapan kişiye Halı Yıkama İşçisi adı verilmektedir. Peki, bu mesleği yapan halı yıkamacıların aldıkları maaş ne kadar? 2021 yılı halı yıkamacıların maaşı ne kadar? Bu mesleği yapan kişilerin ne kadar maaş aldığı ve bu meslek hakkında daha birçok bilgi haberimizde.

22 Kasım 2021 Pazartesi 15:21
2021 Halı Yıkama İşçisi maaşları ne kadar? Halı Yıkama İşçisi ve iş ilanları
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Halı yıkama işçisi kime denir?

Temizlenmesi için gelen halıların yıkamasını, hemen ardından durulanmasını ve kurutulmasını yapan; tüm bu işlemlerin ardından müşteriye teslim edilmek üzere paketleme yapan kişiye Halı Yıkama İşçisi adı verilmektedir.

Halı yıkama işçisi maaşı ne kadar?

Bu mesleğe sahip olan kişiler, aylık ortalama olarak 3.050 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 3.600 TL’dir. Eğer sizde böyle bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri iş ilanlarına https://www.iskur.gov.tr/ adresine tıklayarak bakabilirsiniz. 

Bu mesleğe sahip olmak için hangi bölümü okumak, mezun olmak gerekmektedir?

  

Bu mesleği yapmak isteyenler kişilerden sadece okur-yazar olmaları beklenmektedir.

Halı yıkama mesleğini yapanlardan ne yapmaktadır?

  • Halı yıkama işlemleri ve ücretleri gibi konularda müşterilere bilgi vermek 
  • Temizlenmesi için gelen halıları kontrol etmek ve teslim almak 
  • Halıların özelliklerine ve ne kadar kirli olup olmadığına bakarak ona uygun yıkama tekniklerini belirleyip, halı yıkama makine ve ekipmanlarını kullanarak halıları yıkamak 
  • Halıların kirlerini çıkarmak için halı yıkama şampuanları ve temizlik maddeleri kullanmak 
  • Yıkanmış olan halıları kurulamak 
  • Sıkma makinaları kullanarak halılardaki fazla suyu sıkmak 
  • Halıları en uygun şekilde asarak kurumalarını sağlamak 
  • Kurumuş olan halıları müşteriye teslim etmek üzere hazırlamak 
  • Halılarını almaya gelen müşterilerin halılarını teslim etmek 
  • Gerektiği zamanlarda yapılan yıkama işlemlerin ücretlerini almak ve fişini düzenleyerek vermek 
  • Müşterilerin isteği halinde halıların özelliklerini, kullanım şekilleri ve benzeri konularda bilgi vermek 
  • Müşterilerin, yapılan iş sonucunda memnuniyet ve şikayetlerini almak 
  • Kullandığı araç-gereç ve ekipmanların temizliğini yapmak 
  • Kullanılan makinaların bakım-onarımlarının yapılmasını sağlamak ve giderilmeyecek bir arıza durumunda tamir edilmesini sağlamak 
  • Sorumlu olduğu bölümün temizlik işlerini ve düzenini sağlamak 
  • Meslek alanında olan gelişmeleri takip ederek uygulanmasını sağlamak ve buna benzer birçok görevi yerine getirmektedir. 

Meslek ana grubu nedir?

Nitelik gerektirmeyen meslekler 

Meslek alt ana grubu nedir?

Temizlikçiler ve yardımcılar

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Taşıt ve pencere temizleme ile çamaşır yıkama ve diğer elle yapılan temizlik işlerinde çalışanlar

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Halı yıkama işçisi meslek kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Halı Yıkama İşçisi meslek kodu 9129.02’dir.


Son Güncelleme: 22.11.2021 15:21
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