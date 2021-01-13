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2021 Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Yapılan kabine toplantısından sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu. Yasaklar ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, önemli bilgiler verdi. Peki yasaklar sona mı erdi? Tüm detaylar haberimizde..

13 Ocak 2021 Çarşamba 01:17
2021 Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler?
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Koronavirüs nedeni ile uygulanan sokağa çıkma yasaklarında her hangi bir değişikliğin olup olmadığı merak ediliyor. Uygulanan yasaklar ile, pozitif vakalarda ve entübe hasta sayılarında düşüş yaşanması ile birlikte halk yasakların esnetilip esnetilmediğini merak etmeye başladı. 

2021 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 

Gerçekleştirilen kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Yapılan açıklama da yasaklar ile ilgili önemli gelişmeler halka duyuruldu. Erdoğan, uygulanan kısıtlamaların yavaş yavaş azaltılacağından bahsetti. Fakat kısıtlamaların biteceği tarih hakkında kesin bir açıklamada bulunmadı. 

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAKLARI 

Hafta içinde akşam  21.00 ve sabah 05.00 aralarında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek. 

Hafta sonunda ise cuma günü akşam saat 21.00 ve pazartesi sabah saat 05.00 aralarında sokağa çıkma yasağı devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

15 Ocak tarihinde yasakların esnetileceğine dair ortaya çıkan iddialardan sonra, kabine toplantısı yapıldı. Daha sonra yapılan açıklamalarda yasakların kalktığına dair bir bilgi verilmedi. 



Son Güncelleme: 13.01.2021 01:17
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Anahtar Kelimeler:
YasakKısıtlamaKoronavirüs
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