2021 Günler ne zaman uzamaya başlar, ne zaman uzayacak?

Havaların erken kararması ve geç aydınlanmasıyla günlerin ne zaman uzayacağı merak ediliyor. Dünya’nın güneş etrafındaki hareketlerine göre, 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelmektedir. Bu tarihten itibaren geceler kısalır, gündüzler ise uzar. 21 Haziran’a kadar devam eden bu süreçten sonra geceler uzar, gündüzler ise kısalır. Bu döngü her yıl meydana gelmektedir.

2021 günler ne zaman uzamaya başlayacak?

21 Aralık’ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne denk gelmesiyle günler uzamaya başlamaktadır. Bunun yanında 21 Aralık tarihinde güneş ışınları Yarımküre’ye en dik, Kuzey Yarımküreye ise en eğik açılarla gelir.

21 Aralık, Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımkürede kış mevsiminin başlangıcıdır. Oğlak Dönencesi’nin ğzerinden geçtiği karaların iç kısımları, dünyanın en sıcak yerleridir.

21 Aralık’ta Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de en uzun gece yaşanır. Öğlen saat 12.00’de Oğlak Dönencesi’nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz. Gündüz süresi güneye gidildikçe artar. Bu sebeple 21 Aralık’ta en uzun gündüz Hatay’da, en uzun gece ise Sinop’ta yaşanır.

Ekinoks nedir?

Gece-gündüz eşitliği olarak bilinen ekinoks, güneş ışınlarının Ekvator’a dik gelmesiyle aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği andır. Ekinoks tarihlerinde gündüz ile gece süresi eşitlenir. Yılda iki kez gerçekleşen ekinokslara İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu isimleri verilir. 21 Aralık-21 Haziran tarihlerinde gece-gündüz eşitlenir ve Güney Yarımküre’de sonbahar, Kuzey Yarımküre’de ise İlkbahar başlar.