2021 güncel zamlı sigara fiyatları açıklandı!

Resmi Gazete'de açıklanan tütün ürünleriyle ilgili alınan karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarına yeniden düzenlemeye gidildi. Yüzde 67 ile 80 aralığında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'de açıklanan kararla yüzde 63'e düşürülmesine karar verilirken, maktu vergi tutarlarına zam yapıldı.
Güncel sigara fiyatları ne kadar?
2020 Aralık ayından itibaren markaların güncel sigara fiyatları şu şekildedir:
JTI
Winston Slender: 15 Türk Lirası
Winston: 16 Türk Lirası
LD:
14 Türk Lirası
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 Türk Lirası
Marlboro Touch: 17 Türk Lirası
Marlboro: 18 Türk Lirası
Parliament: 18,50 Türk Lirası
Parliament Midnight Blue: 17,50 Türk Lirası
Muratti: 16 Türk Lirası
Muratti Blu: 15 Türk Lirası
Lark: 15 Türk Lirası
Chesterfield: 14,50 Türk Lirası
British American Tobacco
Kent: 15 Türk Lirası
Kent D-Range: 15 Türk Lirası
Kent Swicth: 16 Türk Lirası
Kent N-Range: 18 Türk Lirası
Rothmans: 14 Türk Lirası
Viceroy: 14,50 Türk Lirası
Pall Mall: 14,50 Türk Lirası
Tekel 2000: 14 Türk Lirası
Tekel 2001: 14 Türk Lirası
Samsun: 14 Türk Lirası
Samsun 216: 14 Türk Lirası
Maltepe: 14 Türk Lirası