2021 güncel zamlı sigara fiyatları açıklandı!

Resmi Gazete'de açıklanan tütün ürünleriyle ilgili alınan karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarına yeniden düzenlemeye gidildi. Yüzde 67 ile 80 aralığında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'de açıklanan kararla yüzde 63'e düşürülmesine karar verilirken, maktu vergi tutarlarına zam yapıldı.

Güncel sigara fiyatları ne kadar?

2020 Aralık ayından itibaren markaların güncel sigara fiyatları şu şekildedir:

JTI

Winston Slender: 15 Türk Lirası

Winston: 16 Türk Lirası

LD:

14 Türk Lirası

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 Türk Lirası

Marlboro Touch: 17 Türk Lirası

Marlboro: 18 Türk Lirası

Parliament: 18,50 Türk Lirası

Parliament Midnight Blue: 17,50 Türk Lirası

Muratti: 16 Türk Lirası

Muratti Blu: 15 Türk Lirası

Lark: 15 Türk Lirası

Chesterfield: 14,50 Türk Lirası

Chesterfield Mode: 14 Türk Lirası

British American Tobacco

Kent: 15 Türk Lirası

Kent D-Range: 15 Türk Lirası

Kent Swicth: 16 Türk Lirası

Kent N-Range: 18 Türk Lirası

Rothmans: 14 Türk Lirası

Viceroy: 14,50 Türk Lirası

Pall Mall: 14,50 Türk Lirası

Tekel 2000: 14 Türk Lirası

Tekel 2001: 14 Türk Lirası

Samsun: 14 Türk Lirası

Samsun 216: 14 Türk Lirası

Maltepe: 14 Türk Lirası