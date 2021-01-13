2021 güncel şarap fiyatları ne kadar? En ucuz şarap ne kadar?

2021 Yılı Güncel Şarap Fiyatları Ne Kadar?
Vatandaşlar 2021 yılına girilmesinin ardından güncel Şarap fiyatlarının ne kadar olduğunu merakla araştırıyorlar.
2021 Yılı Corvus Şarap Fiyatları Ne Kadar?
- 75 lik Corvus Cruturk Kırmızı Şarap : 300,00 TL
- 75 lik Corvus Corpus Kırmızı Şarap : 230,00 TL
- 75 lik Corvus Blend No.4 Kırmızı Şarap : 120,00 TL
- 75 lik Corvus Malbec Kırmızı Şarap : 115,00 TL
- 75 lik Corvus Cabenet Sauvignon Kırmızı Şarap : 110,00 TL
- 75 lik Corvus Merlot Kırmızı Şarap : 105,00 TL
- 75 lik Corvus Öküzgözü-Boğazkere Kırmızı Şarap : 105,00 TL
- 75 lik Corvus Zeleia Beyaz Şarap : 72,50 TL
- 75 lik Corvus Teneia Beyaz Şarap : 62,50 TL
- 75 lik Corvus Illium Kırmızı Şarap : 32,50 TL
- 75 lik Corvus Illium Beyaz Şarap : 32,50 TL
2021 Yılı Buzbağ Şarap Fiyatları Ne Kadar?
- 75 lik Buzbağ Diyarbakır Kırmızı Şarap : 32,00 TL
- 75 lik Buzbağ Elazığ Kırmızı Şarap : 32,00 TL
- 75 lik Buzbağ Ankara Kırmızı Şarap : 32,00 TL
2021 Yılı Kavaklıdere Şarap Fiyatları Ne Kadar?
- 75 lik Kavaklıdere Prestige Narince Beyaz Şarap : 115,00 TL
- 75 lik Kavaklıdere Pendore Syrah Kırmızı Şarap : 146,00 TL
- 75 lik Kavaklıdere Prestige Kalecik Karası Kırmızı Şarap : 115,00 TL
- 75 lik Kavaklıdere Prestige Öküzgözü Kırmızı Şarap : 115,00 TL
- 75 lik Kavaklıdere Prestige Boğazkere Kırmızı Şarap : 115,00 TL
- 75 lik Kavaklıdere Egeo Sauvignon Blanc Beyaz Şarap : 70,00 TL
- 75 lik Kavaklıdere Selection Narince Beyaz Şarap : 65,00 TL
- 75 lik Kavaklıdere Selection Öküzgözü Kırmızı Şarap : 85,00 TL
- 75 lik Kavaklıdere Selection Boğazkere Kırmızı Şarap : 85,00 TL
- 75 lik Kavaklıdere Ancyra Narince Beyaz Şarap : 50,00 TL
- 75 lik Kavaklıdere Ancyra Blush Roze Şarap : 50,00 TL
- 75 lik Kavaklıdere Ancyra Öküzgözü Kırmızı Şarap : 50,00 TL
- 75 lik Kavaklıdere Çankaya Beyaz Şarap : 50,00 TL
- 75 lik Kavaklıdere Lal Roze Şarap : 50,00 TL
- 75 lik Kavaklıdere Yakut Kırmızı Şarap : 50,00 TL
- 75 lik Kavaklıdere Angora Beyaz Şarap : 38,00 TL
- 75 lik Kavaklıdere Angora Kırmızı Şarap : 38,00 TL
2021 Yılı Doluca Şarap Fiyatları Ne Kadar?
- 75 lik Villa Doluca Kırmızı Şarap : 55,00 TL
- 75 lik Özel KAV Doluca Beyaz Şarap : 60,00 TL
- 75 lik Doluca Safir Beyaz Şarap : 55,00 TL
- 75 lik Doluca Antik Beyaz Şarap : 55,00 TL
2021 Yılı Sevilen Şarap Fiyatları Ne Kadar?
- 75 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap : 26,50 TL
- 75 lik Sevilen Agora Kırmızı Şarap : 25,00 TL
- 75 lik Sevilen Agora Beyaz Şarap : 25,00 TL
- 75 lik Sevilen İsabey Cabanet Kırmızı Şarap : 49,50 TL
- 75 lik Sevilen İsabey Merlot Kırmızı Şarap : 49,50 TL
- 75 lik Sevilen İsabey Narince Beyaz Şarap : 49,50 TL
- 75 lik Sevilen İsabey Saublanc Beyaz Şarap : 52,00 TL
- 75 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap : 17,90 TL
- 75 lik Sevilen Altıntepe Beyaz Şarap : 17,90 TL
- 150 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap : 34,50 TL
- 150 lik Sevilen Altıntepe Beyaz Şarap : 34,50 TL
- 75 lik Sevilen Majestik Gamay Kırmızı Şarap : 28,90 TL
- 75 lik Sevilen Majestik Öküzgözü Kırmızı Şarap : 28,90 TL
- 75 lik Sevilen Majestik Gamay Kırmızı Şarap : 28,90 TL
- 75 lik Sevilen Kalecik Karası Kırmızı Şarap : 28,90 TL
- 75 lik Sevilen Sultaniye Beyaz Şarap : 28,90 TL
2021 Yılı Diğer Marka Şarap Fiyatları Ne Kadar?
- 75 lik Senfoni Kırmızı Şarap : 30,00 TL
- 75 ik Gülor Kırmızı Şarap : 30,00 TL
- 75 lik Sava Kırmızı Şarap : 27,00 TL
- 75 lik Beyzade Kırmızı Şarap : 25,00 TL
- 75 lik Tılsım Kırmızı Şarap : 30,00 TL
- 75 lik Cumartesi Kırmızı Şarap : 27,00 TL
- 75 lik Diren Collection Boğazkere Kırmızı Şarap : 34,50 TL
- 75 lik Diren Collection Cabanet Kırmızı Şarap : 34,50 TL
- 75 lik Diren Collection Merlot Kırmızı Şarap : 34,50 TL
- 75 lik Diren Collection Öküzgözü Kırmızı Şarap : 34,50 TL
- 75 lik Diren Karmen Kırmızı Şarap : 25,00 TL
- 75 lik Doluca Kırmızı Şarap : 26,50 TL
- 75 lik Şirince Horozkarası Kırmızı Şarap : 13,95 TL
- 75 lik Şirince Vincent Kırmızı Şarap : 13,95 TL
- 75 lik Turasan Hayyam Kırmızı Şarap : 22,50 TL
- 75 lik Turasan Hayyam Beyaz Şarap : 22,50 TL
Son Güncelleme: 13.01.2021 21:52