2021 Fitre ve fidye aynı mıdır, aralarındaki fark nedir?

Ramazan ayının yarısını geride bıraktığımız bu günlerde birçok kişi fitre ve fidyeleri vermeye başladı. Ancak pek çok kişide fitre ile fidye arasındaki farkın ne olduğunu araştırmaya başladı. Fitre ve fidye arasında ne gibi farkların olduğunu ve diğer detaylara yazımızda yer verdik.

Fitre ve fidye arasındaki farklar nedir?

Fitre (fıtır sadakası) Ramazan ayının herhangi bir vaktinde maddi durumu iyi olan her Müslümanın yoksullara verdiği nisap miktarı olan, oruç tutmanın şükrü ile sevap kazanmak için bağışlandığı sadakaya denir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadisi şerifinde “Fitrenin Bayram namazına çıkmadan önce verilmesini” emretmiştir.

Fidye ise, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı ve zor durumdan kurtarmak adına ödenen bedele denir. Dini bir terim olarak ise, oruç ibadetinin yerine getirilememesi nedeniyle ya da hac ibadetini yerine getirme esnasında işlenen bazı kusurların giderilmesi adına ödenen tutardır.

Fidye, oruç tutmaya engel (süreklilik gösteren) hastalığı olan ya da yaşlılıktan ötürü oruç tutamayanların tutamadığı oruçlara karşılık verdiği bedeldir. Diyanet İşleri Başkanlığının hem fitre hem de fidye için asgari olarak belirlediği fiyat aynı olmakla beraber durumu iyi olan kişiler isterlerse belirlenen tutarın üzerinde de bağış yapabilirler.

Fitre ve fidye aynı mı?

Birçok kişinin birbirine karıştırdığı fidye ve fitre bağışının veriliş amaçları farklı, tutarları ise aynıdır.

2021 yılı fitre ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığının Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 senesi Ramazan ayının başlangıcından 2022 senesi Ramazan ayının başlangıcına kadar olan zaman içinde fitre miktarının 28TL olarak belirlemiştir.