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2021 Fitre ne kadar olacak? Diyanet 2021 Fitre miktarı ne zaman açıklanır?

2021 yılında fitre ne kadar olacak? Fitre kimlere verilir? Fitre vermek sevap mıdır? Müslümanlar neden fitre verirler? Fitre ne demektir? Kimler fitre verebilir? Müslüman kişiler 2021 yılında fitre miktarının ne kadar olduğunu araştrıyorlar.

14 Aralık 2020 Pazartesi 19:19
2021 Fitre ne kadar olacak? Diyanet 2021 Fitre miktarı ne zaman açıklanır?
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2021 Yılında Fitre Ne Kadar Olacak? 2021 Yılı İçin Fitre Miktarı Ne Zaman Belirlenir?

Fitre kendi temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mal varlığından fazla mal varlığına sahip olan Müslümanların yerine getirdiği Fıtır Sadakası(Fitre) miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. 2021 yılında verilecek olan fitrenin miktarının belirleneceği tarih belli olmamıştır.

2021 yılında Ramazan Ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak ve 12 Mayısıs tarihinde sona erecektir. Müslüman kişiler Ramazan Ayı’nda oruç tutmaktan ayrı bir ibadet olarak fitre vermektedirler. Maddi durumları iyi olan kişiler Ramazan Ayı içinde yoksul insanlara fitre vermeleri önerilir. İhtiyaç sahibi olan kişilere fitre vermeleri Müslüman dinince sevaptır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından alınacak olan karar neticesinde 2021 yılı için fitre miktarı belirlenmiş olacaktır.

Fitre miktarı bir insanın bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayacak miktara göre belirlenir ve sağlık sorunlarından kaynaklı olarak oruç tutamayan kişiler de tutamadıkları oruç günleri kadar fitre ödemeleri gereklidir.

Fitre Hangi Kişilere Verilir?

Müslüman dininde fitre verilecek kişiler aileden de olabilir. Ailede bulunan damat, gelin, kayınvalide, kayınpeder, hala, amca, teyze, dayı ve üvey çocuğa fitre verilmesi caizdir.

Fitre Hangi Kişilere Verilmez?

Fitre, baba, anne, dede, büyükanneye, toruna, eşe, evlada ve kafir kişilere verilmez. Fitre çok yakın kişilere verilmez.

Hanefi Mezhebine Mensup Kişilere Göre Kimlere Fitre Verilmez?

  • Eşe fitre verilmez.
  • Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fitre verilmez.
  • Anne, Baba, Büyükanne, ve Büyükbabaya fitre verilmez.
  • Kendi oğluna, oğlunun çocuklarına, kızına, kızının çocuklarına ve bunlardan doğacak veya doğmuş olan çocuklara fitre verilmez.

Şafii mezhebine ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayan kişilere verilmez. Bunların dışında yer alan, kardeş, teyze, amca, dayı, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınvalide ve kayınpeder gibi akrabalara zengin olmadıkları durumlarda zekat, fitre ve fidye verilmesi caizdir.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 19:19
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Anahtar Kelimeler:
2021 FitreMüslümanŞafiiDiyanet İşleri Başkanlığı
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