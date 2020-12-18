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2021 Fitre (Fıtır Sadakası) ne kadar olacak?

Diyanet'in Ramazan ayı içinde verilmesi gereken her sene belirlediği fitre miktarının 2021 yılında ne kadar olacağı araştırılıyor.

18 Aralık 2020 Cuma 21:54
2021 Fitre (Fıtır Sadakası) ne kadar olacak?
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Fıtır sadakası olarak bilinen fitrenin önümüzdeki yıl ne kadar olacağı bekleniyor. Bir kişinin günlük yemek ihtiyacını karşılayacak miktara fitre denir.

Fitre aile içindeki kişi başına ödenen paradır. 2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan’da başlayıp 12 Mayısıs’ta bitecek. 2021 yılı fitre miktarı Ramazan ayına girmeden Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak.

Fıtır sadakası (Fitre) anlamı nedir?

Fıtr sözlük anlamı “orucu açmak”, fitre ise “yaratılış” anlamına gelmektedir. Daha belirlenmeyen fitre konusunda Din İşleri Yüksek Kurulunun açıklaması bekleniyor.

Birçok kişi tarafından fitre olarak bilinen fıtır sadakası, insan olrak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tamamlayıp bayrama erişmemenin şükürü olarak; durumu iyi olan kişilerin ramazan ayını sonuna ulaşan kişilerin durumu iyi olmayanlara vermesi vacip olan sadakadır. Müslüman kişi kendi ve küçük çocuklarının fitresini vermekle görevlidir. Fıtır sadakası vacip olma zamanı ramazan bayramının birinci günüdür. Ayrıca bayram öncesi de verilir.

Şafii mezhebine göre fitreyi bayramın birinci günü akşamına bırakmak haramdır.

Fitrenin amacı fakir kişinin bir günlük yiyeceğinin karşılanması böylelikle bayramı sevinçli geçirmesine yardımcı olmaktır. Fitre, alt-üst soya verilmemektedir.



Son Güncelleme: 18.12.2020 21:54
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Anahtar Kelimeler:
FitreFıtır SadakasıRamazanDiyanet İşleri Başkanlığı
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