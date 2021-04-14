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2021 Fıtır sadakası kimlere verilir, ne zaman verilir?

Ramazan ayının başlamasının ardından merak edilen konulardan biri de fıtır sadakası miktarı oldu. Vatandaşlar 2021 fıtır sadakası kimlere verilir ve ne zaman verilir sorularını merak ediyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı fıtır sadakası miktarını açıkladı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 21:20
2021 Fıtır sadakası kimlere verilir, ne zaman verilir?
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Fıtır sadakası halk arasında bilinen adıyla fitre Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiremeyen Müslümanların tutmadıkları her oruç günü için yardıma muhtaç kişilere verdiği maddi destektir. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl fitre miktarını yapılan toplantı ile belirler ve vatandaşlara duyurur.

Fitre nedir?

Fitre yani sadaka-i fıtır dinen zengin olup Ramazan ayında oruç tutmayan kişiler tarafından belirli kişilere vermesine denmektedir. Kişi kendisinin ve küçük yaştaki çocuklarının fitresini vermekle sorumludur.

2021 fitre ne kadardır?

2021 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu’nda yapılan toplantının ardından 2022 yılının Ramazan ayına kadar geçerli olan fitre miktarını 28 TL olarak açıklamıştır.

Fitre ne zaman veriliyor?

Fitre Ramazan bayramının birinci gününde verilmelidir. Ancak bayramdan öncede fitre verilebilir. Maddi durumu o anda müsait olmayan kişiler ise bayram sonuna kadar fitresini verebilir. Ancak makbul olan fitrenin Ramazan Bayramında veya öncesinde verilmesidir.

Şafii mezhebinde ise geçerli bir neden, mazeret olmadığı sürece fitrenin bayramın birinci günü gün batımından önce verilmesi gerekir.

Fitrenin nedeni bir fakirin toplum için hayat standardına uygun şekilde bir günlük yiyeceğinin karşılanmasıyla bayram sevincine katılmasına katkı vermektir.

Günümüzde fitre bir kişinin günlük beslenmesi yani iki öğünü karşılayacak şekilde hesaplanır. Dinen zengin olan kişilerin verdiği fitre kişinin usulüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası vermesi kabul edilmez. Fitre bir fakire verildiği gibi birkaç fakire de verilebilir. Ancak bir kişiye birden fazla fitre verilmemelidir.

Fitre kimlere verilip kimlere verilmez?

Fitre kişinin bakmakla sorumlu olmadığı kişilere verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesi vermek durumunda olan kimsenin fitre verilecek kişiyle doğrudan veya dolaylı olarak çıkarının olmaması gerekmektedir. Zekat içinde aynı şart istenmektedir. Bu nedenle kimse fidye, fıtır ve zekatını kendi usul ve füruuna veremez. Bununla birlikte eşler de birbirlerine zekat, fitre veya fidye veremez.

Hanefi mezhebine göre fitre verilemeyen kişiler şu şekildedir;

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

Daha önceki fitre miktarları

2021 yılında fitre miktarı 28 TL olarak açıklanmıştır. 2020 yılında 27 lira olan fitre miktarı sırayla şu şekildeydi;

2019: 23 TL

2018: 19 TL

2017: 16 TL.



Son Güncelleme: 14.04.2021 21:20
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Anahtar Kelimeler:
FıtırZekatSadakaFidyeFitre
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