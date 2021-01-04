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2021 Erken emeklilikten kimler nasıl faydalanabilir? 2008 öncesi sigorta girişi yapılanlar nasıl emekli olurlar?

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı Erken emeklilikten kimler nasıl faydalanabilir? 2008 öncesi sigorta girişi yapılanlar nasıl emekli olurlar? haberine dair en sıcak ayrıntılar 04.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:16
2021 Erken emeklilikten kimler nasıl faydalanabilir? 2008 öncesi sigorta girişi yapılanlar nasıl emekli olurlar?
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Erken emekliliği talep edenlere yürürlükteki yasalar ve belirli şartlar kapsamında erken emeklilik olanağı sağlanacak. Bu süreçte söz konusu fırsat 2008 yılından önce sigorta girişi olanları kapsamaktadır. Erken emeklilikten faydalanabilmek için sigorta kaydının belirlenen zamanda yapılması gerekir.

Erken emekli olmak isteyenler hangi tarihlere dikkat etmelidir?

2008 yılından önce sigorta girişi yapılıp sigorta kaydı oluşturulan çalışanlara ancak belirli şartları taşımaları halinde erken emeklilik hakkı doğacak. Erken emeklilikten faydalanabilmek için devlet tarafından bazı tarihler öne çıkmaktadır. Söz konusu tarihlerle belirlenen emeklilik yaşı 2008 yılı öncesinde sigorta girişi olanlara avantaj sağlamaktadır.

Emeklilikte mevzuat gereğince 1999 yılı temel alınıyor. 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcı olan kişiler prim ve çalışma süreleri dolduğunda erken emekli olabiliyorlar. Öte yandan 2008 yılında çıkarılan kanun çerçevesinde 2008 öncesinde sigorta girişi olanlar da erken emeklilikten yararlanabilecek.

Bu çerçevede 9 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihine kadar sigortalı çalışanlar 2008 tarihi sonrasında sigortalı çalışanlara nazaran daha avantajlı olmaktadır. En avantajlı konumda olanlarsa 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigorta kapsamına girmiş olmaktadır. 1999 yılı öncesinde sigortaya giriş yapanlarda 3600 prim günü ile 15 yıl sigortalılık şartı aranıyor. 30 Nisan 2008 öncesinde sigorta girişi olanlardaysa 4500 günlük prim süresi bulunmaktadır.

2008 öncesi sigorta girişi yapılanlar nasıl emekli olurlar?

2008 yılından önce sigorta girişi yapılan kişilerde emekli olma şartlarındaki en önemli nokta 30 Nisan 2008 öncesince sigortaya giriş yapmış olmalıdır. Bu süreçte 1 gün dahi geçse bile yeni mevzuata göre işlem yapılıyor. 2008 öncesi sigorta girişlerinde 4500 gün prim ödeme uymalarına ek olmak suretiyle 25 yıllık çalışma şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Çalışma süreleri sigortalı olarak geçirilen süreyi kapsıyor. Bu süreçte sigortalı çalışılmayan zamanlar hesaplamaya dahil edilmezler. Şartların sağlanması halinde 2008 öncesinde sigortaya giriş yapanlar erken emeklilikten yararlanabilecektir.

2008 öncesi sigortaya giriş yapanlara sağlanan avantajlar nelerdir?

2008 yılından önce sigorta girişi olanlar günümüz şartlarına bağlı olarak avantajlara sahiptir. Bu süreçte 2008 öncesinde sigorta girişi olanlar emekli olduğunda talep etmeleri halinde çalışmaya devam edebilecekler. İlgili tarihten önce sigorta girişi bulunanlar için 4500 gün prim ödemesi yeterli olacaktır. 2008 tarihi sonrasında prim günü ise 5400’e çıkıyor.

Bu süreçte kişinin emekliliğinin tespit edilmesinde en kritik nokta son 7 yıl olmaktadır. Son 7 yıldaki 3.5 yıl en fazla hangi kuruma prim ödeyerek geçirilmişse o kurumdan emekli sayılır.  



Son Güncelleme: 04.01.2021 20:16
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Emekli SandığıSSKSGKErken Emeklilik
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