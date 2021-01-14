2021 engelli maaş şartları nelerdir?

Engelli maaşı şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak:

Başvuru şartlarından en önemlisi budur. Bu şartı karşılamayanlar engelli maaşı alamaz.

Kişinin geçerli engelli raporu olmalı:

Engelli maaşı almak isteyen kişiler tam teşekküllü bir kamu hastanesinden engelli raporu almalıdır. Rapor özel hastanelerden alınmaz. Eğer ki raporun arakasında barkod bulunuyorsa raporun fotokopisi de verilebilir. Barkod olmadığı takdirde ya raporun aslı verilmeli ya da aslı gibidir kaşesi olmalıdır. Bu kaşe raporun çıkarıldığı hastanede ya da en yakın noterde yapılır. Bunun yanı sıra raporun geçerlilik süresine de dikkat edilmelidir. Geçerlilik süresi sona eren raporlar için yeniden başvuru yapılmalıdır.

Kişinin engel oranının %40 olması gerekir:

Kişinin engel oranının rapor almasında önemli bir rolü vardır. Rapor oranı %40 olmalıdır. Şartlarda belirtilen oran olmaz ise maaş alınamamaktadır. Raporunda yüzdelik yazmasını isteyen kişiler 18 yaşın üstünde olmalıdır. Aksi halde raporda oran yazmamaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.sosyalyardimlar.com/18-yas-alti-engelli-yakini-maasi/

Bunun yanı sıra 65 yaş ve üstü vatandaşlar engelli maaşı alabilmek için %70 engelli raporuna sahip olmalıdır. Aksi takdirde maaş alamazlar.

Engelli olan kişinin çalışamıyor olması veya da başka bir yerden maaş almıyor olması gerekir:

Ailede kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3’ünğ geçmemelidir.

Engelli maaşı almak isteyen kişi çalışmamalıdır. Bunun yanı sıra hiçbir kurumdan maaş almaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra nafaka da almaması gerekmektedir.

Engelli maaşı almak isteyenlerin sağlaması gereken bir diğer şart ise ailede kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3’ünü geçmemelidir. Bu kapsamda 2021 yılı için bu ücret 852,53 TL’dir.

En çok sorulan sorulardan biri ise engelli maaş almada kişinin arabasının olması etki eder mi oluyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi alenin gelirinin geçmemesi gereken bir sınır var. Ailede araba olduğu takdirde bu da gelir olarak hesaplamaya katılır. Bu durumda aracın 1/120’si eve gelir olarak yazılır. Bu kapsamda verilen sınır aşıldığı takdirde engelli maaşı alınamaz.

Sorulan sorulardan biri de evi olan kişilerin maaş alıp alamadıkları. Engelli maaş hesaplamasında ev hesaba katılmaz. Yalnız kişinin oturduğu ev dışında evi varsa evin rayiç bedelinin 1/240’ı ve kira geliri hesaplamaya eklenir. Kira geliri yoksa 1/120’si hesaplamaya katılır.

Reşit olmayanların engelli maaşları ebeveynler tarafından yapılmaktadır:

Engelli maaşı almak isteyen kişi 18 yaşının altında ise anne veya baba başvuruda bulunur. Anne ve baba hayatta değilse vasi kim ise o başvuru yapar. Engelli yakını maaşı denilen maaş eğer kişinin annesi hayatta ise onun adına bağlanır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki adrese göz atabilirsiniz.

https://www.ailevecalisma.gov.tr/