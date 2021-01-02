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2021 Emeklilik yaşı sorgulama ve hesaplama

2021 yılı için emeklilik sorgulama işlemleri E-devlet üzerinden yapılabildiği gibi SGK'nın resmi internet adresinden de yapılabilmektedir. Vatandaşlar emekliliklerine kaç gün kaldığını kolay yoldan öğrenebilmektedir.

02 Ocak 2021 Cumartesi 21:23
2021 Emeklilik yaşı sorgulama ve hesaplama
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Emeklilik yaşı sorgulama işlemleri intenet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Vatandaşlar emeklilik yaşı sorgulama işlemlerini SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu’nun intenet sitesine girerek yapabilmektedir.

Emeklilik Yaşı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Emeklilik yaşı sorgulama işlemi SGK’nin intenet sitesi üzerinden yapılmaktadır. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/ adresine giren kişilerin kendilerine ait kişisel bazı bilgileri girerek hangi yaşta emekli olacaklarını görmeleri mümkündür. SGK Ne zaman emekli olurum? Bölümüne girdikten sonra burada bulunan cinsiyet, doğum tarihi, hizmete başlama tarihi gibi bilgileri girmeleri gerekmektedir.

Emeklilik sorgulama işlemi E-devlet üzerinden de yapılabilmektedir. T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresi ile e devlet hesabına girerek SGK’ya bağlı hizmetlerden ne zaman emekli olurum sayfasına tıklayarak emekli olunacak tarihin öğrenilmesi mümkündür.

 

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 21:23
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Anahtar Kelimeler:
EmeklilkyaşıöğrenmeSorgulama
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