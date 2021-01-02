2021 Emeklilik yaşı sorgulama ve hesaplama

Emeklilik yaşı sorgulama işlemleri intenet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Vatandaşlar emeklilik yaşı sorgulama işlemlerini SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu’nun intenet sitesine girerek yapabilmektedir.
Emeklilik Yaşı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?
Emeklilik sorgulama işlemi E-devlet üzerinden de yapılabilmektedir. T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresi ile e devlet hesabına girerek SGK’ya bağlı hizmetlerden ne zaman emekli olurum sayfasına tıklayarak emekli olunacak tarihin öğrenilmesi mümkündür.
Son Güncelleme: 02.01.2021 21:23